Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André faz apresentação em São Bernardo

No próximo sábado (29 de junho), às 16 horas, o coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André participará do encontro de corais italianos, no Teatro Elis Regina, localizado na avenida João Firmino, 900, Bairro Assunção, São Bernardo do Campo.

Sob a regência do maestro Reinaldo Sanches, o Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André foi fundado em 1º de junho de 1999 e seu repertório segue o cancioneiro italiano.

A Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André nasceu como Società Italiana di Mutuo Soccorso Savoia, em 1900, a partir da necessidade de amparo ao imigrante italiano da região do Grande ABC.

Hoje, a sua finalidade é congregar sócios que participam de atividades culturais e eventos ligados à tradição italiana, como a comemoração da República Italiana, dia do Imigrante Italiano e outras que lembram costumes e hábitos de seus ancestrais, tanto na arte, na cultura, na culinária, entre outros.