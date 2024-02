Copos e Garrafas Térmicas: cuidados na escolha

Na última semana repercutiu nas redes sociais e imprensa a informação sobre a presença de chumbo em uma das marcas mais conhecidas de copos térmicos. Segundo matéria publicada no portal Info Money, a empresa confirmou a utilização do metal para selar a parede externa, que garante o isolamento a vácuo, e esclareceu que não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumidos. No entanto, o fato colocou os consumidores em alerta e trouxe à tona os limites e regras estabelecidas pelos órgãos competentes de diferentes países para utilização do chumbo em diversas indústrias e seus riscos para a saúde das pessoas e do meio ambiente.

Na academia, no trabalho, camping, trilha ou resorts, os copos térmicos conquistaram o cotidiano das pessoas e o mercado dispões de diversas opções de marcas. No Brasil, a Galapagos Outdoor, especialista no desenvolvimento de vestuário e acessórios para atividades ao ar livre, tem a sua linha de copos e garrafas térmicas como campeã de vendas no seu e-commerce. Em seu processo de pesquisa e desenvolvimento está a busca e análise de empresas parceiras que se enquadram nos conceitos de sustentabilidade, adotando metodologias que reduzem e recuperam o impacto ao meio ambiente. O head de Produto da empresa, Rodrigo Ferreira, revela a ciência por trás destes produtos e alerta sobre os cuidados que devem ser observados no momento da compra, em termos de qualidade dos materiais, consciência ambiental e cumprimento da função que ele se propõe: manter bebidas quentes ou geladas por mais tempo.

Aço inoxidável – Atoxicidade e sustentabilidade

Segundo Rodrigo Ferreira, é essencial compreender a estrutura desses itens e buscar informações sobre a cadeia produtiva da empresa para fazer uma escolha acertada. O material amplamente utilizado pelos fabricantes em diferentes formulações é o aço inox.

“Em nosso processo de fabricação utilizamos o aço inox 304, que é um material inoxidável e amplamente utilizado no processamento de alimentos e dispositivos médicos, portanto, altamente seguro para a saúde humana”. Outros aspectos abrangem o fator saúde na confecção desse tipo de produto. As tampas, por exemplo, devem ser BPA free, evitando a liberação de substâncias tóxicas.

Rodrigo lembra que o uso de copos térmicos incentiva práticas sustentáveis. “Na Galapagos o selo ‘Long Life Relation Chip’ representa nossa missão: oferecer produtos duráveis que acompanham nossos clientes por toda a vida, reduzindo o uso de plásticos descartáveis”, conclui Rodrigo.

Parede dupla – ambiente de vácuo para manter a temperatura

A parede dupla cria um ambiente de vácuo, que é a chave para manter a temperatura das bebidas, seja ela quente ou fria. Esse isolamento a vácuo também evita que os copos transpirem, assim, é possível colocá-los sob qualquer superfície sem o risco de molhar ou danificar móveis ou ainda queimar a mão. Rodrigo explica que após a fabricação, fica um orifício na parte externa dos copos por onde se conecta uma máquina que extrai o ar entre as duas paredes de aço inox. Feito este processo, o orifício é selado. No caso da marca em questão, foi detectado que o material utilizado na selagem possui um pouco de chumbo na composição.

“Na selagem dos nossos copos e garrafas não há a presença de chumbo, um processo denominado lead free. Optamos por mais segurança e cuidado para a natureza, nossos parceiros e clientes, eliminando resíduos tóxicos”, afirma Rodrigo.

Performance de temperatura

No que se refere à performance de temperatura, algumas marcas afirmam que seus produtos mantêm o ‘quente’ por 12 horas e o ‘gelado’ por 24. Mas o que exatamente elas consideram como quente ou gelado? Rodrigo explica que para a Galapagos, o “quente” é acima de 60°C, e o “gelado” abaixo de 10°C. “É dentro desses critérios que realizamos testes rigorosos com nossos produtos, usando termopares e controle de temperatura. Os limites e resultados devem ser expostos de forma transparente ao consumidor. Na nossa linha, por exemplo, temos o copo Cave, que mantém o quente por duas horas e o gelado por cinco. O Tumblr Lagon, por sua vez, retém três horas e meia de calor e seis de frio. E a garrafa Cascade chega a manter sete horas quente e dezesseis gelada”.

Aderência

Outro diferencial que pode ser observado, é o uso de pintura eletrostática, que garante que as garrafas ou copos não descasquem, proporcionando mais aderência ao segurar. O design também ajuda neste sentido. “Alças de silicone também facilitam a abertura, fechamento e transporte, evitando a perda da tampa”.