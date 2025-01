Copom aumenta taxa Selic para 13,25%, mantendo Brasil com maior juro real

Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil anunciou um aumento na taxa Selic, elevando-a em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano. Essa medida reafirma a posição do Brasil como detentor do segundo maior juro real do mundo, um dado que atrai a atenção de economistas e investidores.

A taxa de juros real é calculada subtraindo-se a expectativa de inflação para os próximos 12 meses da taxa nominal de juros. De acordo com dados coletados pela plataforma MoneYou, a taxa real brasileira ficou em 9,18%, enquanto a Argentina, que recentemente ultrapassou o Brasil na classificação, apresenta uma taxa real de 9,36%. Antes, em dezembro, o Brasil ocupava a segunda posição, atrás da Turquia.

Fatores que influenciam o juro real

Os fatores que influenciam o juro real incluem aspectos como risco fiscal, flutuação cambial e a inflação. O recente descontentamento com o pacote de austeridade fiscal proposto pelo governo também teve impacto significativo na definição das taxas.

O destaque do último levantamento foi a Argentina, que fez uma ascensão notável no ranking, passando da 28ª para a 1ª posição. Este avanço é atribuído à redução tanto na taxa de juros quanto na inflação. Por outro lado, a Turquia caiu para o último lugar na lista.

Taxa nominal de juros

No que diz respeito à taxa nominal, o Brasil mantém sua posição entre os países com as maiores taxas do mundo, ocupando atualmente o quarto lugar no ranking global. A lista dos países com as taxas mais altas é liderada pela Turquia (45%), seguida pela Argentina (32%) e Rússia (21%). O México e a Colômbia completam o grupo dos cinco primeiros.

A tabela abaixo ilustra as taxas nominais dos principais países:

Turquia : 45,00%

: 45,00% Argentina : 32,00%

: 32,00% Rússia : 21,00%

: 21,00% Brasil : 13,25%

: 13,25% México : 10,00%

: 10,00% Colômbia : 9,50%

: 9,50% África do Sul : 7,75%

: 7,75% Hungria : 6,50%

: 6,50% Índia : 6,50%

: 6,50% Filipinas : 5,75%

: 5,75% Indonésia : 5,75%

: 5,75% Polônia : 5,75%

: 5,75% Chile : 5,00%

: 5,00% Hong Kong : 4,75%

: 4,75% Reino Unido : 4,75%

: 4,75% Estados Unidos : 4,50%

: 4,50% Israel : 4,50%

: 4,50% Austrália : 4,35%

: 4,35% Nova Zelândia : 4,25%

: 4,25% República Checa : 4,00%

: 4,00% Canadá : 3,25%

: 3,25% Alemanha : 3,15%

: 3,15% Áustria : 3,15%

: 3,15% Espanha : 3,15%

: 3,15% Grécia : 3,15%

: 3,15% Holanda : 3,15%

: 3,15% Portugal : 3,15%

: 3,15% Bélgica : 3,15%

: 3,15% França : 3,15%

: 3,15% Itália : 3,15%

: 3,15% China : 3,10%

: 3,10% Coreia do Sul : 3,00%

: 3,00% Malásia : 3,00%

: 3,00% Cingapura : 2,98%

: 2,98% Dinamarca : 2,60%

: 2,60% Suécia : 2,50%

: 2,50% Tailândia : 2,25%

: 2,25% Taiwan : 2,00%

: 2,00% Suíça : 0,50%

: 0,50% Japão: 0,50%

A elevação da Selic representa uma estratégia do Banco Central para conter a inflação e estabilizar a economia brasileira em um cenário global incerto. O impacto dessas decisões monetárias será monitorado de perto por analistas e investidores que buscam entender suas implicações para o crescimento econômico e a estabilidade financeira no país.