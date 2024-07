Copafer realiza workshop gratuito sobre técnicas de pintura em alvenaria

No dia 22 de julho, segunda-feira, a partir das 18h30, a Copafer, empresa com 51 anos de experiência e um portfólio de mais de 80 mil produtos para a indústria e construção, realiza workshop gratuito sobre técnicas de pintura em alvenaria na loja de Mauá. O evento é uma iniciativa da Copafer em parceria com a Tintas Coral, marca reconhecida no mercado de tintas, por seus produtos e serviços de alta qualidade.

O Workshop Copafer Coral tem como objetivo oferecer aos participantes, profissionais da área e consumidores, conhecimentos práticos sobre pintura, dicas de economia, produtos e técnicas, destacando como as cores podem transformar um ambiente.

“O uso estratégico das cores pode criar diversas sensações em um espaço, tais como ampliar, reduzir, estreitar, alargar, alongar e até rebaixar, sendo possível modificar visualmente qualquer ambiente de maneira eficaz e criativa”, explica Rafael Sales, gerente de marketing da Copafer.

Além do conteúdo técnico, o evento também conta com comes e bebes, sorteios e brindes, proporcionando um ambiente descontraído e de aprendizado.

“O encontro traz a oportunidade de aprender com especialistas, enquanto desfruta de um momento agradável e saboroso, firmando nosso compromisso de oferecer mais do que produtos, mas também conhecimento, economia e suporte para nossos clientes e profissionais da área”, finaliza Sales.

Para participar, basta se inscrever no link da Bio do Instagram @copafer e comparecer à loja da Copafer em Mauá no dia do evento.

Serviço:

Evento: Workshop Copafer e Tintas Coral

Data: 22 de julho (segunda-feira)

Horário: A partir das 18h30

Local: Copafer – Av. Comendador Wolthers, 142 – Capuava – Mauá – SP