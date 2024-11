Copafer anuncia 25 vagas de emprego efetivas em Santo André e Mauá

A Copafer, referência no fornecimento de materiais de construção há mais de 50 anos, com um portfólio de mais de 80 mil produtos, está com 25 oportunidades de emprego efetivas para suas unidades em Santo André e Mauá. As vagas disponíveis abrangem diversos cargos, refletindo o momento de aquecimento no mercado de trabalho que, segundo especialistas, projeta um aumento de 15% nas contratações no varejo para este final de ano. Essa movimentação se deve à proximidade de datas comemorativas e ao crescimento da demanda por serviços e produtos em diversas áreas.

Entre as vagas oferecidas estão os cargos de vendedor, auxiliar de logística, fiscal de prevenção de perdas, repositor, operador de logística, caixa e analista de experiência do cliente.

A Copafer oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui plano de saúde e cesta básica, se destacando como uma das empresas da região que priorizam o bem-estar de seus colaboradores. Os interessados podem enviar o currículo no link Portal SinergyRH | Cadastrar

Lojas:

Loja Santo André: Av. dos Estados, 4.555 – Santa Teresinha – Santo André – SP

Loja Mauá: Av. Comendador Wolthers, 142 – Capuava – Mauá – SP