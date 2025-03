COPA TRUCK: Treinos deixam pilotos PRO da ASG Motorsport empolgados para a estreia

Bia Figueiredo, Raphael Abbate, Roberval Andrade, Jaidson Zini e Luiz Lopes formam o esquadrão da ASG Motorsport que entra na pista a partir desta sexta-feira para a programação da etapa de abertura da temporada da Copa Truck, no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS). Todos apostam na experiência e evolução dos equipamentos para conquistarem os resultados pretendidos na categoria PRO. O time realizou um período de treinos na capital do Mato Grosso do Sul no último mês de fevereiro com excelentes resultados para os ajustes dos caminhões Mercedes-Benz.

Uma das maiores expectativas é de Raphael Abbate. O piloto paulista retorna à pista onde fez a sua estreia no automobilismo.

“É uma pista muito significativa para mim. Pista da estreia em 2003, onde já tive vitórias e pódios em várias categorias. Tenho uma expectativa muito grande, especialmente depois dos testes que fizemos no início do ano, de que veremos a ASG Motorsport no pódio”, comentou.

Jaidson Zini também promete brigar por bons resultados e entrar na disputa pelo título, assim como no ano passado. O piloto passou por um trabalho físico especial nos últimos meses e foi um dos que mais evoluiu em tempos de volta durante os treinos.

“Espero um ano de excelentes resultados. Campo Grande é uma pista que gosto de andar. E os treinos lá me deixaram bem mais motivado, com uma evolução grande nos ajustes que resultaram em bons tempos de volta. Espero que 2025 seja o ano do #25”, aposta o paranaense.

O experiente Luiz Lopes também se mostra empolgado para a etapa de abertura.

“Estamos acertados para a pista. O campeonato que está começando vai deixar todo mundo empolgado com as disputas. Temos os caminhões muito bem ajustados, seja de motor ou de suspensão, e todos nós estamos muito confiantes de que será uma grande temporada”, sinaliza.

A categoria PRO da Copa Truck entra na pista a partir de sexta-feira, com duas sessões de treinos livres, às 10h35 e 14h45. No sábado, o último treino livre será às 10h20, seguido do Classificatório, às 13h40. As duas corridas estão previstas para domingo, a partir das 12 horas (horário de Campo Grande), com transmissão pela Band, SporTV e canais de streaming – Copa Truck, Parc Fermé, CATVE, Esporte na Band e HighSpeed no YouTube.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole positions, além do título na categoria Elite.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Para a temporada 2025, contamos com sete pilotos e o apoio da Autolucks, Embreagex, Celmi, GAT, Gelog, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcadas, contamos com nossos Midia Partner – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.