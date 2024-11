COPA TRUCK: Pole-position de Bia Figueiredo em Curvelo

Pela quinta vez nesta temporada, Bia Figueiredo vai largar na pole-position de uma etapa da Copa Truck. Na tarde deste sábado, ela conquistou a primeira posição no Top Qualifying para a oitava etapa da temporada que será disputada na tarde deste domingo no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). A conquista da líder da temporada foi marcada por muita emoção de toda a equipe ASG Motorsport, especialmente pelas mulheres que cuidam do caminhão #111.

“Muito feliz com a conquista de mais uma pole-position na temporada e mais um ponto na classificação. É muito importante essa posição para o nosso time, que teve alguns momentos difíceis ao longo das últimas semanas e merecem celebrar este resultado que nos deixa ainda mais unidos”, aponta a piloto que leva em seu caminhão Mercedes-Benz as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

Para as corridas deste domingo, Bia Figueiredo tem uma estratégia definida para manter a liderança do campeonato.

“Largar na frente é sempre importante. Mas o objetivo é terminar as duas corridas, não me meter em confusão e somar pontos que é o que precisamos”, completou.

A ASG Motorsport também teve como destaque no classificatório da categoria Elite o paranaense Pedro Perdoncini, que vai largar da terceira posição, e o paulista Marcio Giordano, que largará da sexta posição.

Entre os pilotos da categoria PRO, o destaque foi Raphael Abbate, único a passar para o Top Qualifying em que fechou na sexta colocação. Jaidson Zini chegou perto da disputa pela pole, mas largará da nona posição. Roberval Andrade foi o 11º e Luiz Lopes ficou com a 12ª colocação.

As corridas da oitava etapa acontecem domingo, a partir das 12h10, com transmissão pela Band, Sportv, e canais do youtube Copa Truck, High Speed Brazil.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.