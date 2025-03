COPA TRUCK: Pódio na estreia anima Wellington Cirino para temporada

Depois de quase dois anos de trabalho no desenvolvimento dos caminhões da equipe Usual Racing/Iveco, o paranaense Wellington Cirino abriu a temporada 2025 da Copa Truck celebrando pódio na etapa disputada no último domingo em Campo Grande (MS). O segundo lugar na corrida 2 mostrou que a equipe está no caminho certo para pensar em vitórias na sequência do campeonato.

“Tentei o máximo possível deixar o caminhão constante ao longo da corrida. Estamos saindo de Campo Grande com dois bons resultados para o campeonato. Agora é seguir trabalhando duro e aproveitar todos os dados que coletamos para evoluir ainda mais”, afirmou o experiente piloto que tem em seu caminhão as marcas da Iveco, Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor.

Para chegar ao resultado, Cirino precisou superar a alta temperatura da capital sul-mato-grossense, que exigiu dos equipamentos.

“Realmente foi um final de semana de muito trabalho. Não tínhamos velocidade durante os treinos e focamos em melhorar os ajustes visando as corridas. Deu certo, mas ainda temos muito a fazer”, comentou.

Com os resultados obtidos em Campo Grande, Wellington Cirino é o quinto colocado na classificação, apenas sete pontos atrás do líder Roberval Andrade. A próxima etapa da Copa Truck será no Paraná, no Autódromo de Londrina, entre os dias 11 e 13 de abril.