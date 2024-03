Copa Truck – Estreantes brilham e colocam ASG Motorsport no pódio

Sob um calor de 37graus, a Copa Truck abriu a temporada 2024 no Autódromo de Campo Grande (MS), neste domingo, com duas corridas bastante movimentadas e que apresentaram muitas alternativas de resultados. No final, a ASG Motorsport garantiu quatro pódios e teve os “calouros destaque” da etapa. Pedro Perdoncini e Marcio Giordano brilharam na corrida 2 e garantiram o terceiro e quarto lugares, respectivamente, na categoria Elite. O time ainda garantiu pódio com Luiz Lopes, em quarto, na categoria PRO.

“Estar aqui é algo que sempre sonhei, e Deus encaminhou tudo para que viesse para a categoria este ano. Estrear com um pódio é algo sensacional e que me deixa ainda mais feliz e motivado a buscar a evolução com o equipamento. Só agradecer todo o time ASG que me auxiliou muito desde os primeiros treinos”, falou o paranaense Pedro Perdooncini, que tem em seu caminhão as marcas da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

O pódio de Marcio Giordano foi ainda mais celebrado. O estreante iniciou a escalada do pelotão ainda a corrida 1, mas quando estava em quarto lugar sofreu com uma pane elétrica e precisou abandonar. Porém, o caminhão travou e o resgate não conseguiu trazê-lo para os boxes.

“Eu tentei acionar várias vezes, mas o caminhão não ligava. Falei pelo rádio com a equipe e decidi ficar dentro do caminhão esperando. Conversei com ele e no momento da volta de apresentação da corrida 2 ele funcionou novamente. Entrei no box, a equipe reparou o que precisava e largamos de último para chegar em quarto lugar. Acho que é algo que sinaliza muito o que é o espírito da equipe e o que precisamos entender que é a Copa Truck. Agora, faço parte do bando de malucos que aceleram esses brutos”, celebro o paulista patrocinado pela Naskar Consórcio, X Car Multimarcas e Best Brands.

A próxima etapa da Copa Truck está marcada para os dias 13 e 14 de abril no Autódromo de Goiânia.