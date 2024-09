COPA TRUCK: Bia Figueiredo volta a vencer e abre vantagem na liderança do campeonato

Em um domingo repleto de homenagens aos integrantes da equipe ASG Motorsport, Bia Figueiredo colocou a equipe no ponto mais alto do pódio ao vencer a corrida 1 e ampliar a vantagem na liderança do campeonato. Agora, ela soma 190 pontos, contra 165 do vice-líder Rodrigo Taborda.

“Já vou pedir mais etapas por ano em Cascavel. Estou muito feliz de voltar a vencer aqui. Já está se tornando minha pista favorita. Dedico essa vitória à toda a família Zini, ao Camilinho e ao Tonho. Foi um mês difícil para nosso time, mas todos estão muito unidos no trabalho e os resultados seguem acontecendo”, explano a líder da categoria Elite que tem em seu Mercedes-Benz Actros as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

Bia também pontuou na corrida 2, mesmo tendo se envolvido em um acidente que lhe custou três posições, ela terminou a prova na sexta colocação.

Os resultados de Bia Figueiredo foram os melhores da equipe na categoria Elite durante a etapa em Cascavel. Pedro Perdoncini se envolveu em um acidente na disputa de posições com Regis Boessio, e abandonou ainda na primeira prova com danos no câmbio e sistema de refrigeração de seu caminhão. Marcio Giordano superou problemas mecânicos, mas conseguiu salvar o 11º e 13º lugar em cada uma das provas.