COPA TRUCK: Bia Figueiredo vence em Tarumã e amplia a liderança

Pela sexta vez na temporada, Bia Figueiredo colocou a ASG Motorsport no lugar mais alto do pódio. Neste domingo, ela conquistou a vitória na Corrida 1 da Copa Truck Elite e ampliou a vantagem na liderança do campeonato a duas etapas do final.

Rodrigo Ruiz/RR Media

Largando a primeira fila, Bia foi consistente e não chegou a ser ameaçada, mesmo com a entrada do “Safety Truck” na pista.

“Cumprimos o objetivo de somar o máximo de pontos. Fizemos uma prova muito boa, com bom rendimento e veio a vitória. Depois, na corrida 2, preferi ser mais conservadora para não me envolver em algum acidente ou quebrar o caminhão. Não tinha muito como chegar mais à frente ou arriscar e jogar fora os pontos”, avaliou a piloto que tem as marcas da Addiante, Academia PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels e Monroe.

Rodrigo Ruiz/RR Media

Pódios

O time também comemorou o pódio de Pedro Perdoncini na corrida 2. A prova foi encerrada com Safety Truck por conta de um acidente com o piloto Ricardo Alvarez. Perdoncini ficou com o segundo lugar.

A próxima etapa da Copa Truck acontece nos dias 16 e 17 de novembro, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.