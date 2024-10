COPA TRUCK: Bia Figueiredo crava pole em mais uma dobradinha da ASG Motorsport

Assim como aconteceu na etapa em Cascavel, a ASG Motorsport colocou dois de seus caminhões na primeira fila do grid da categoria Elite, na sétima etapa da Copa Truck que está sendo disputada no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). Bia Figueiredo terá, novamente, a companhia do parceiro de time Pedro Perdoncini. Ao longo dos treinos do final de semana os dois dominaram as primeiras posições.

“Hoje, sou uma criança feliz. Celebrar junto com todo o time que está trabalhando bastante. É o melhor lugar para se largar em uma pista como Tarumã, que é muito difícil de se ultrapassar”, comemorou Bia Figueiredo, que cravou sua sétima pole-position na categoria. A piloto leva em seu caminhão Mercedes-Benz as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.

Pedro Perdoncini mostrou evolução ao longo dos treinos e sempre esteve perto de Bia Figueiredo. A segunda posição anima o piloto para as corridas marcadas para este domingo.

“Reduzimos bem o tempo de volta e ter a primeira fila formada por caminhões da equipe mostra que estamos bem. Agora é planejar como vamos trabalhar para que todos tenham um excelente resultado nas corridas”, comentou o piloto Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Marcio Giordano também festejou a passagem para o Top Qualifying. Ele terminou a sessão com o quinto tempo e tem boas chances de pódio nas corridas.

“Estou muito feliz porque acertei a volta ideal depois de algumas tentativas e consegui uma excelente posição de largada”, comemora o piloto Naskar Consórcio, X Car Multimarcas e Best Brands.

A largada para as corridas da sétima etapa acontecem a partir das 12h30, com transmissão Band, Sportv, e youtube Copa Truck e High SpeedBrazil.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.