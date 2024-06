Copa SP Light de Kart: Miguel Silva vence rodada tripla e amplia liderança na F4 Júnior

O paulista Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel) alcançou uma importante vitória na rodada tripla que marcou a quinta etapa do principal certame regional do kartismo brasileiro, disputada no último fim de semana (31/5 e 01/6) no Kartódromo de Interlagos (SP). Campeão do primeiro turno na categoria F4 Júnior, agora o garoto de apenas 12 anos de idade lidera também o terceiro turno e ampliou a liderança na pontuação geral da Copa São Paulo Light de Kart.

“Fiquei bem feliz com esta terceira vitória em etapa. Foram mais corridas de aprendizado e desenvolvimento, e devo agradecer muito à minha equipe Dai Motorsport/Nikima Racing pelo excelente chassi que me entregaram”, comemorou ‘Miguelito, que das 11 baterias que ele disputou até agora na F4 Júnior em Interlagos, liderou todas e só não venceu três.

A boa jornada começou na sexta-feira, quando Miguel Silva conquistou a pole position, 0s219 mais rápido que o segundo colocado, o que já lhe valeu um ponto de bonificação. Na largada ele caiu para quarto, mas no final da segunda passagem já era o líder. Na quinta e sexta voltas teve duras disputas, alternando entre a segunda e primeira posições, para assumir a ponta definitivamente no sétimo giro, para completar as 14 voltas na frente, com 0s108 de vantagem. No entanto, na vistoria foi constatado que o bico de seu kart estava desarmado por um toque e teve 5 segundos de punição, caindo para o quinto posto.

“Um concorrente freou propositalmente no meio de uma curva para eu toca-lo e o bico entrar. Infelizmente ele alcançou o objetivo dele, os comissários não levaram em conta a filmagem com a minha comprovação, e eu perdi a vitória que conquistei na pista e com lealdade”, lembrou desapontado.

No sábado, com a inversão obrigatória entre os cinco primeiros para a segunda bateria, ‘Miguelito’ largou em primeiro, liderou de ponta a ponta, estabeleceu a volta mais rápida, e venceu com 5s007 de vantagem. Largando da pole position na terceira bateria, novamente liderou todas as voltas, para vencer com a diferença de 1s234.

“Estas vitórias são a comprovação da eficiência de todo o meu time, que trabalhou muito para encontrar o melhor equilíbrio e tração para o meu kart, compensando uma mínima deficiência do motor, que era bom, mas não o melhor. O nosso conjunto estava sensacional, merecemos a vitória na etapa”, elogiou o representante da RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel. “Alcançamos nosso objetivo, conseguimos finalizar bem. Vencemos e abrimos mais vantagem no campeonato”, emendou Odai Brito, chefe da equipe Dai Motorsport/Nikima Racing.

A sexta etapa da Copa São Paulo Light de Kart será dia 29/6, novamente no Kartódromo de Interlagos.

Resultado oficial da 5ª etapa da F4 Júnior:

1) Miguel Silva, 29 pontos

2) João Guedes, 24

3) Paulo Willemann, 23

4) Rick Gottems, 20

5) Rafael Machado, 17

6) Diogo Cruz, 16

7) Enrico Martinho e Naim Saleh, 10

9) Enzo Brandão, 9

10) João Francisco, 5