Copa São Paulo de Judô 2024 traz a cultura japonesa ao ABC

São Bernardo será palco de mais uma edição da Copa São Paulo de Judô, o maior evento da modalidade no país. A atividade será realizada em dois finais de semana (15,16, 17 e 22, 23 e 24 de março) no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib.

Com entrada social (doação de 1kg de alimento não perecível), o evento oferece uma imersão na cultura japonesa através de diversas experiências que envolvem esporte, gastronomia e arte.

Para viabilizar o projeto, a Federação Paulista de Judô (FPJudô) conta com diversos parceiros, entre eles o Golden Square, shopping referência em lazer e entretenimento na região.

Para Renann Mendes, gerente de Marketing do empreendimento, apoiar uma iniciativa que incentiva a prática esportiva, o intercâmbio cultural e a solidariedade, além de fomentar a economia e turismo local está diretamente alinhado com o propósito do Golden Square em ser também um agente transformador na região.

Descontos exclusivos

Ao longo dos seis dias de evento, o Golden Square também oferece descontos e brindes exclusivos em operações como Jurassic Park Burguer Restaurant, Coco Bambu, Outback e Pikurrucha’s. Além disso, os visitantes que estiverem de carro, podem ganhar 10% off no estacionamento ao realizar o pagamento pelo aplicativo do shopping.

Serviço:

Copa São Paulo de Judô 2024

Quando: 15,16, 17 e 22, 23 e 24 de março

Local: Av. Kennedy, 1155 – Parque Anchieta, São Bernardo do Campo – SP

Valor: 1kg de alimento não perecível

Para conferir a agenda completa acesse a página do evento