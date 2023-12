Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos é sucesso em Caruara

A Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos foi um sucesso! E muito graças a resiliência da organização e das 38 equipes participantes, que apostaram em um local que não costuma receber esse tipo de competição: Caruara.

A mudança foi necessária devido a previsão do mau tempo do último sábado, inclusive na Praia da Aparecida, onde seria realizada. Assim, a organização do evento pensou na segurança dos atletas e, ao mesmo tempo, prestigiar a área continental da cidade neste domingo, dia 10.

“Deus está sempre ao nosso lado. Tudo foi favorável, até o tempo. O sol apareceu, a gente pôde fazer o bem pra Caruara. Devido a previsão, a gente só tinha 2 alternativas, manter a prova na Aparecida e chegar no dia ter que cancelar pela segurança de todos, que voltariam para casa sem poder ter entrado no mar ou outro. O que seria motivo de muita frustração. Ou mudar o local da prova. Tinha que realizar de alguma forma e por ser um evento que a gente tinha o comprometimento de ser em Santos, Caruara foi uma excelente escolha”, afirma Fábio Paiva, organizador da Etapa.

Além da organização, que teve que trabalhar de uma hora para outra para esquematizar toda a logística de mudança, as equipes também tiveram que lidar com diversas adversidades.

“Temos que enaltecer muito as equipes presentes que souberam lidar com o imprevisto. Eu daria a minha premiação geral, para um primeiro lugar, para as equipes que estiveram lidando com imprevisto. Todo esporte outdoor lida com imprevistos e, como eu sempre digo, desde que você faz a inscrição, o evento começa. Esse é um esporte que necessita de trabalho em equipe. São 6 remadores que precisam remar juntos, além da canoa que tem 14 metros e quase 200 quilos”, diz Paiva.

Edney Pinto de Campos, conhecido como China, participou do evento na categoria Masculina pela equipe Bertioga Paddle Club e na Mista 40+ com pela equipe Buriquioca – conquistando a primeira colocação nas duas. “Foi muito gratificante participar dessa competição, onde a localização permitiu esse tipo de modalidade por ter acessos para todos os atletas. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos diretos e indiretamente”.

Quem também ficou encantado com a prova foi Rogério Melo, da equipe RM Paddle School. “Uma experiência única, um lugar incrível, pessoas acolhedoras e o mais importante, a raia da prova que nos proporcionou uma bela competição”.

Fábio Paiva confirmou que os atletas ficaram surpresos com Caruara. “Por ali ser uma área continental e ser linda do jeito que é”. Segundo o organizador, o evento acabou divulgando mais Caruara e fez com que todo mundo se mobilizasse para que fosse o melhor possível. Incluindo a comunidade local e o subprefeito Beto Iglesias.

“Teve uma movimentação econômica local muito boa. Conseguiram vender os artesanatos da comunidade, fizemos todo o nosso gasto por lá. Foi bom para todos os atletas também, que viram que é um lugar fantástico. Todos os elogiaram muito. E foi interessante também para divulgar Caruara, que merece muito deixar de ser tão esquecida”.

Confira como ficou a classificação em cada uma das categorias:

RESULTADO CANOA HAVAIANA – SUPER MASTER 50+ – MASCULINO

1 BRUCUTUS 00:46:14

2 SAMPA 00:46:38

RESULTADO CANOA HAVAIANA – OPEN – FEMININO

1 RM PADDLE SCHOOL A 01:06:24

RESULTADO CANOA HAVAIANA – OPEN – MASCULINO

1 BERTIOGA PADLLE CLUB 00:49:54

2 BRUCUTUS 00:50:32

3 PÁ NA ÁGUA 00:56:31

4 OHANA 01:01:41

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MISTA OPEN – MASCULINO

1 RM PADDLE SCHOOL A 00:56:15

2 SUPIRADOS 00:57:37

3 MARINA ANDRADE 01:07:41

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MISTA 60+ – MASCULINO

1 OHANA 00:59:45

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MISTA 50+ – MASCULINO

1 SAMPA CANOE CLUB 00:50:34

2 BRUCUTUS 00:54:00

3 OHANA 00:58:04

4 RM PADDLE SCHOOL A 00:59:46

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MISTA 40+ – MASCULINO

1 BURIQUIOCA M 00:54:42

2 RM PADDLE SCHOOL 00:58:28

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MASTER 40 + – FEMININO

1 OHANA 01:11:44

RESULTADO CANOA HAVAIANA – MASTER 40 + – MASCULINO

1 RM PADDLE SCHOOL A 00:54:43

2 BRUCUTUS 00:55:18

3 RM PADDLE SCHOOL B 01:06:17

RESULTADO CANOA HAVAIANA – JUNIOR A MISTA – MASCULINO

1 SAHY REMANDO /NICOLAS M 00:13:57

RESULTADO CANOA HAVAIANA – JUNIOR B – MASCULINO

1 POSEIDON 00:11:29

RESULTADO CANOA HAVAIANA – JUNIOR A – FEMININO

1 SAHY REMANDO / DK ERICK 00:17:07

RESULTADO CANOA HAVAIANA – JUNIOR A – MASCULINO

1 SAHY REMANDO/ JOÃO PINHEIRO 00:12:50

2 SAHY REMANDO / JU 00:14:09

3 SAHY REMANDO / PH PAULO HENRIQUE M 00:14:27

RESULTADO CANOA HAVAIANA – GOLDEN 60 + – FEMININO

1 OHANA 01:08:43

RESULTADO CANOA HAVAIANA – GOLDEN 60 + – MASCULINO

1 OHANA 00:52:07

RESULTADO CANOA HAVAIANA – ESTREANTE – FEMININO

1 SUPIRADOS 00:58:24

2 RM PADDLE SCHOOL 01:03:27

RESULTADO CANOA HAVAIANA – ESTREANTE – MASCULINO

1 BRUCUTUS 00:50:49

2 OHANA 00:51:22

3 RM PADDLE SCHOOL 00:51:24

4 VALHALLA 00:55:34

A Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos é um evento com patrocínio da DP World, Copatrocínio da OPIUM HIGH-TECH caiaques e canoas, supervisão da ABRACHA e apoio do PROMIFAE, Secretaria Municipal de Esporte de Santos, Baraçai, Panificadora Rainha da Barra, Nine wear, Drone flying on, Projeto Kaora e Projero Sahyremando & Fundação Duccio Cipriani Avena.