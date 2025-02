Copa São Paulo Bradesco de Kart: Miguel Silva se prepara para conquistar vaga no Mundial

Tem início neste sábado (22/2) um dos principais campeonatos regionais do kartismo brasileiro, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). E uma das principais atrações da Copa São Paulo Bradesco de Kart serão as categorias monomarca Rotax, pois selecionam os pilotos que irão representar o Brasil nas finais do Rotax Max Challenge Grand Finals 2025, o Mundial da modalidade, de 29/11 a 06/12 no Bahrein.

“Estou muito ansioso pra correr na Granja Viana e estamos trabalhando bastante para ganhar a vaga. Eu quero ir para o Barein para representar o Brasil”, avisa Miguel Silva (RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel), multi-campeão em categorias com motor de quatro tempos, e que nesta temporada irá se dedicar às modalidades internacionais com motores de dois tempos.

A categoria Rotax Júnuoir Max recebe pilotos entre 12 a 14 anos de idade, que utilizarão karts nacionais ou importados, empurrados pelo motor Rotax FR125 Junior Evo sorteados pela organização junto com o carburador. Os pneus serão MG SH Vermelho.

“Vamos correr com Tonykart e as expectativas são muito boas. O Miguel está mais experiente e além da vaga para o Mundial ele irá brigar pelo título da temporada”, acredita Odair Brito, chefe da equipe Dai Motorsport, que acompanhou Miguel Silva nos título de campeão da F4 Júnior na Copa SP Light e na V11 Aldeia Cup, além da Parilla 125 e da Copa Esquenta Rio Garytos de Kart.

Confira o cronograma da 1ª etapa da Rotax Júnior Max:

Sábado (22/2) – 08h10 – Tomada de tempo

09h40 – Prova 1 – 11 voltas

11h25 – Prova 2 – 11 voltas

12h30 – Prova 3 – 11 voltas

13h00 – Pódios

Confira o calendário da Copa São Paulo Bradesco de Kart 2025:

1ª etapa – 22 de fevereiro

2ª etapa – 29 de março

3ª etapa – 26 de abril

4ª etapa – 10 de maio

5ª etapa – 31 de maio

6ª etapa – 28 de junho

7ª etapa – 30 de agosto

8ª etapa – 27 de setembro

9ª etapa – 1º de novembro

Miguel Silva tem o apoio de RodOil/Shield Oil/SOS Bike Móvel