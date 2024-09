Copa Paulista: neste sábado serão decididos os finalistas da competição

Neste sábado (28/09) serão definidos o confronto da final da Copa Paulista 2024. Dois jogos de grande expectativa serão disputados na tarde de hoje, dentre eles Monte Azul e União São João, jogando em Araraquara, enquanto em Votuporanga, Votuporanguense e Portuguesa também duelam pela fase de seminais da competição.

Lusa e CAV já conquistaram o torneio, enquanto o azulão e o Verdão buscam a conquista inédita.

No confronto Monte Azul e União São João, a bola rola às 15h00, na Arena Fonte Luminosa. Na ida, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, nenhuma das equipes marcaram e trouxeram o 0 a 0 para o jogo de volta. Se persistir o mesmo placar no jogo de hoje, a decisão será concluída nos pênaltis.

Mais tarde, às 18h00, na Arena Plínio Marinho, em Votuporanga realizam o segundo jogo. Na ida, a Lusa venceu por 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo pelo camisa 10 e artilheiro do mata-mata, Cristiano.

Com a decisão fora de casa, a equipe da capital terá a vantagem, enquanto o Pantera buscará reverter o placar, ressaltando que o Votuporanguense foi campeão Paulista da Série A-3 em 2024.

REGULAMENTO E IMPORTÂNCIA DA COMPETIÇÃO

A competição começou com 26 participantes divididos em cinco grupos, quatro com cinco times e um com seis. Passaram à segunda fase os três primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor quarto colocado geral, num total de 16 na segunda fase, iniciando nas oitavas de final. A partir das quartas de final, todos os jogos contam com auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR).

O campeão da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Série D do Brasileirão ou na Copa do Brasil de 2025. A competição remanescente ficará com o vice-campeão.