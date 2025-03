Copa Joy Chevrolet volta a Interlagos neste final de semana

No próximo final de semana, será realizada a segunda etapa da temporada 2025 da Copa Joy Chevrolet. O traçado de Interlagos, mais uma vez, será o palco da categoria desenvolvida e criada pela equipe Alpie. A expectativa é de duas grandes corridas, assim como na abertura da temporada no mês passado.

Para esta etapa, a categoria traz uma novidade: o carro #377 será alinhado pela primeira vez e contará com a dupla de pai e filha, Luciano Brito e Karen Brito — a única mulher na disputa.

Como de costume, os treinos livres serão realizados na sexta-feira, dia 7. Já a classificação e as duas provas acontecerão no sábado, dia 8. Confira o cronograma:

Sexta-feira, 7:

08h45 – Treino Livre 1

14h45 – Treino Livre 2

Sábado, 8:

08h10 – Classificação

10h55 – Corrida 1

15h15 – Corrida 2

Classificação do campeonato

Após a primeira etapa, todas as três categorias contaram com vencedores diferentes nas duas provas, com isso o campeonato já inicia extremamente disputado, confira as classificações:

Extreme

1° #40 Aleandro Fortunato/ Mauricio Gallian – 39 pontos

2° #2 Nilson Patrone – 39 pontos

3° #0 Henry Couto – 36 pontos

4° #32 Eber Gomes/Jeff Gomes – 35 pontos

5° #77 Luciano Viscardi – 35 pontos

6° #81 – Marcos Bassetti/Luiz Cirino – 32 pontos

7° #27 Douglas Carvalho/Edgard Amaral – 26 pontos

8° #10 Ricardo Martines Filho – 25 pontos

9° #12 Daniel Dias – 25 pontos

10° #117 – Luiz Gabriel – 25 pontos

11° #18 Fábio Viscardi – 13 pontos

Sport

1° #11 Sandro Siqueira – 41 pontos

2° #86 Gerson Lovato – 40 pontos

3° #7 Vinicius Mendes – 24 pontos

4 ° #19 André Magno – 18 pontos

5° #55 Ricardo Martines/Carlos Asciutti – 16 pontos

Novatos

1° #1 Rafael Rubio – 44 pontos

2° #15 Daniel Aguiar – 38 pontos

3° #33 Simon Chamorro – 34 pontos

4° #770 Rodrigo Pedroso/Bruno Bornacina – 32 pontos

5° #111 Orlando Ferrari – 31 pontos

6° #777 Murilo Bonato/Gilson Vicenzi – 29 pontos

7° #13 Rogerio Lima/Francis Sampaio – 24 pontos

8° #17 Eduardo Valente – 15 pontos

Calendário da temporada Copa Joy Chevrolet 2025:

1ª etapa: 8 de fevereiro – Interlagos

2ª etapa: 8 de março – Interlagos

3ª etapa: 19 de abril – Interlagos

4ª etapa: 21 de junho – Interlagos

5ª etapa: 26 de julho – Interlagos

6ª etapa: A definir

7ª etapa: 15 de novembro – Velocittá

8ª etapa: 20 de dezembro – Interlagos

A sexta etapa ainda aguarda definições.

*O calendário pode sofrer alterações ao longo da temporada.

As corridas da Copa Joy Chevrolet poderão ser acompanhadas no canal oficial da Alpie Racing no You Tube, https://www.youtube.com/@alpieoficial, no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.

A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio da Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune, Portal e TV High Speed Brazil.