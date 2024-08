Copa HB20: Thaline Chicoski defende liderança do campeonato em Interlagos

Thaline Chicoski terá mais uma oportunidade de defender a liderança na classe Elite da Copa Hyundai HB20. Líder do campeonato desde sua primeira vitória na carreira, após a etapa de Goiânia (GO), em abril, a pilota Cavaleiro Sports vai em busca da manutenção da ponta neste fim de semana, na quinta etapa da temporada. O palco não poderia ser mais emblemático: o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), considerado o templo do automobilismo brasileiro.

A paranaense vem de duas provas extremamente positivas: após a vitória na capital de Goiás, conquistou um duplo Top-5 na última etapa, em junho, no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), com direito a um segundo lugar na corrida derradeira do fim de semana.

“Vamos para nossa quarta etapa da Copa Hyundai HB20, pela primeira vez em 2024, no templo do automobilismo: Interlagos. Estamos entrando na metade do campeonato e o nosso objetivo para essa etapa é mantermos a liderança do campeonato. Até agora tivemos excelentes resultados que nos coloca em primeiro lugar na pontuação do campeonato, e a estratégia mais uma vez é continuar somando pontos importantes”, destacou.

A primeira prova da Copa HB20 no fim de semana, em Interlagos, acontece no sábado (3), às 15h10. Já a segunda corrida será na manhã de domingo (4), às 10h50. As provas terão transmissão ao vivo pela internet, nos canais de YouTube do Acelerados e Hyundai Brasil, com exibição posterior pela televisão nos canais SporTV.