Copa HB20: Thaline Chicoski comemora chance de correr “em casa” para voltar à liderança

Chegou a hora de correr em casa na Copa Hyundai HB20 para Thaline Chicoski. A paranaense encara, neste fim de semana, a etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), seu estado natal, de olho em voltar à liderança da competição: atualmente, Thaline está na segunda posição na tabela, com 120 pontos conquistados, com apenas seis tentos de distância com relação à liderança.

A prova de Cascavel abre a segunda metade da temporada, após rodadas realizadas em Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Potenza (MG) e Interlagos (SP). A prova na capital de Goiás marcou a primeira vitória na categoria e na carreira de Thaline, feitos que a pilota Cavaleiro Sports espera repetir nesta metade decisiva do campeonato, em busca do título inédito na categoria Elite.

“Sempre é uma alegria competir no meu Estado”, destacou Thaline. “Cascavel é o palco de corridas históricas e dessa vez não será diferente. O autódromo é considerado o mais veloz do Brasil, uma pista muito desafiadora e que proporciona sempre muita emoção para o público. Estamos na briga pelo campeonato e vamos lutar por excelentes resultados para reassumir a liderança. Correr no Paraná me dá ainda mais energia e força para buscar o lugar mais alto do pódio”, reforçou.

A primeira bateria da Copa Hyundai HB20 no fim de semana acontece neste sábado (31), a partir das 15h15. No domingo (1º), a segunda corrida inicia às 12h45. As provas terão transmissão ao vivo, pelo YouTube, nos canais Acelerados e Hyundai Brasil, com exibição posterior pela televisão, nos canais SporTV.