Copa E-Stock Podium Carbono Neutro define finalistas

A terceira etapa da Copa E-Stock Podium Carbono Neutro foi disputada na noite da última terça-feira (12), no desafiador circuito australiano de Mount Panorama, em Bathurst. Na pista de 6,2 km de extensão e 23 curvas, Gustavo Ariel e Luiz Felipe Tavares venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, e estiveram entre os protagonistas da disputa. A noite ainda definiu os pilotos que vão fazer a rodada final do campeonato, a ser disputada no próximo domingo, a partir de 11h, diretamente do Autódromo de Interlagos. Além de Tavares e Ariel, Victor Miranda e Felipe Baptista — que também disputa a Stock Car real — estarão em ação nos simuladores no principal palco do automobilismo brasileiro. Em jogo está um PC nível Podium, computador personalizado com hardware de última geração, criado com exclusividade pela equipe do LabZ.

A batalha pelo título promete ser acirrada até a bandeirada final. Tavares e Ariel venceram três provas cada: além dos triunfos em Mount Panorama, os dois terminaram em primeiro lugar nas corridas realizadas em Road America e no Red Bull Ring.

Depois dos resultados da etapa disputada na pista australiana, Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing) alcançou 156 pontos e está apenas quatro à frente de Gustavo Ariel (piloto independente). Victor Miranda (independente) reúne chances matemáticas e soma 101 tentos, enquanto Felipe Baptista (AC7 E-Racing Team) vai à final com 91.

Com patrocínio da Vibra, a Copa E-Stock Podium Carbono Neutro, promovida pela Vicar e organizada pelo IRB — maior operadora de automobilismo virtual na América Latina —, fecha o campeonato com transmissão ao vivo neste domingo por meio dos canais da Stock Car e do IRB no YouTube. O campeão será coroado no pódio em Interlagos e receberá como prêmio um supercomputador nível Podium desenvolvido pela LabZ. A construção da máquina vem sendo retratada em uma websérie transmitida no Youtube e na Twitch da LabZ.



Ariel dá bote e vence Corrida 1 — A batalha entre Luiz Felipe Tavares e Gustavo Ariel foi o pano de fundo da terceira etapa do campeonato, que foi disputada no incrível e desafiador circuito de Mount Panorama, Bathurst, na Austrália. Tavares venceu a batalha pela pole e superou Ariel por 0s112, faturando pela terceira vez seguida a posição de honra do grid.

Luiz Felipe liderou durante praticamente toda a primeira volta, mas Ariel deu o bote, fez a ultrapassagem e conquistou a liderança da corrida. A reboque, o piloto do Toyota Corolla #12 puxou Victor Miranda, que subiu para segundo, deixando o pole em terceiro.

Daí em diante, Ariel tratou de tentar abrir vantagem na liderança, enquanto Miranda e Tavares lutavam pela segunda posição em uma pista conhecida pela dificuldade em ultrapassar. Pouco depois, Victor Veloso, também da Bengutan Racing, escapou e rodou no alto da montanha e ficou para trás na prova.

Miranda resistiu até onde foi possível, mas Tavares passou e subiu para segundo. Outra boa briga envolvia Felipe Baptista e Neto Nascimento na luta pelo quarto lugar da corrida, que se tornou emocionante nas voltas finais com Luiz Felipe encostando em Ariel na luta pela vitória.

Ariel manteve a liderança depois do pit-stop obrigatório e partiu para sua terceira vitória no campeonato, com Luiz Felipe Tavares em segundo e Felipe Baptista na importante terceira posição. Victor Miranda passou em quarto depois de duelar com Neto Nascimento, que escapou no momento da batalha entre os dois. Raphael Silva foi o sexto, seguido por Pedro Picanço, Jackson Resende, Daniel Mageste e Guilherme Elizeu em décimo após desfecho inacreditável.



Big one e ‘troco’ de Tavares — Um acidente envolvendo vários pilotos e protagonizado por Daniel Mageste e Jackson Resende mudou a história da Corrida 2. Pedro Picanço assumiu a liderança, com Guilherme Elizeu em segundo e Luiz Felipe Tavares em terceiro, ainda que com o carro avariado na parte traseira. Ariel não esteve entre os envolvidos, mas o piloto antecipou seu pit-stop obrigatório para tentar estratégia diferente.

Tavares passou Elizeu e assumiu a segunda posição, passando a perseguir Pedro Picanço na luta pela liderança. Por sua vez, Gustavo Ariel aparecia em 12º, com 27s atrás do líder. O dono do Toyota Corolla #12 subiu o pelotão e passou a disputar com Felipe Baptista, subindo para a oitava posição. Lá na frente, Picanço resistiu até onde conseguiu na luta contra Tavares pela liderança, em cenário que fez o piloto da Beguntan perder tempo, o que acabou beneficiando Ariel, que já havia feito o pit-stop.

Luiz Felipe Tavares tomou a liderança quando restavam 13 minutos para a bandeirada. Sete minutos depois, o ponteiro fez seu pit-stop obrigatório e conseguiu acertar na estratégia. O piloto voltou na ponta da corrida e partiu para a vitória na Corrida 2. Pedro Picanço voltou da parada na segunda posição e passou a ser bastante pressionado por Ariel, o terceiro colocado. Victor Miranda vinha em quarto, com Felipe Baptista fechando o top-5.

A vitória ficou com Tavares, a terceira do campeonato. Ariel cruzou a linha de chegada em segundo, 6s atrás, e Victor Miranda completou o pódio virtual. Felipe Baptista finalizou na quarta posição, com Eduardo Santos em quinto. Guilherme Elizeu terminou na sexta colocação, com Slan Santos em sétimo. Otávio Lobado, Paulo Godoi e Mateus Carvalho completaram a relação dos dez primeiros posicionados na Corrida 2. Picanço enfrentou problemas técnicos em seu equipamento e não conseguiu concluir a corrida.



Com a palavra, os vencedores — “Quero parabenizar o Luiz Felipe Tavares, que foi pole e vencedor da Corrida 2. Para mim, está bem difícil encaixar uma volta boa na classificação. Mas conseguimos largar na primeira fila, previmos onde o Tavares ia acelerar, o que ajudou a começar o ataque desde a primeira volta, e consegui um momento melhor para fazer a ultrapassagem. Mount Panorama é uma pista que não permite erros, mas depois imprimi meu ritmo para vencer. Depois, com a segunda prova, tivemos um incidente logo na largada, nem sei como escapei. Fiquei em terceiro depois das paradas, e lamento muito pelo que aconteceu com o Picanço. Vamos agora para Interlagos, ansioso demais por esse segundo ano seguido. Só agradecer à Vicar, ao IRB e à Vibra por tudo o que tem sido feito. Muito legal para o nosso automobilismo virtual. Se o Tavares for campeão, será merecido. Se formos campeões, igualmente seremos merecedores. Vamos pra cima. Tudo pode acontecer”, declarou Gustavo Ariel.

“Sem dúvidas, foi uma baita etapa, e alcançamos um resultado muito sólido. Tem sido um campeonato de muita velocidade, mas também de bastante constância. Dei muita sorte na segunda corrida e consegui sobreviver, mas ainda assim tive alguns danos no carro, mas isso não impactou na performance, então consegui ter um ritmo muito bom. Estou muito focado no título, mas também na diversão em si, e o ápice da experiência é aproveitar, curtir mesmo, fazer uma boa corrida, dar o nosso melhor, como tem sido o campeonato inteiro. Vamos agora para a decisão em Interlagos”, disse Luiz Felipe Tavares, líder da temporada.



Prêmio: LabZ cria PC nível Podium

O campeão da Copa E-Stock Podium Carbono Neutro vai levar para casa um prêmio especial: um PC nível Podium, gabinete personalizado com hardware de última geração, criado com exclusividade pela equipe do LabZ, canal especializado em tecnologia. A ação de construção da máquina, tem a participação de influenciadores, dos pilotos da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team e até da comunidade gamer por meio de lives, e vem sendo retratada em uma websérie transmitida no Youtube e na Twitch. A configuração do computador promete ser a dos sonhos de qualquer gamer com tecnologia de ponta para jogar games em máxima performance, permitindo alto FPS e qualidade. Além do LabZ participam da ação os criadores de conteúdo e gamers @Jukeslol e @Vitorinha.

“Com essa ação Podium vai mostrar que entende de performance e inovação em todos os universos, inclusive nos games. Fizemos esse desafio e o pessoal do LabZ topou montar um PC nível Podium. Eles estão criando uma máquina com a identidade da marca e seus atributos”, conta Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing da Vibra.

“O computador será todo personalizado, inspirado na marca e na gasolina Petrobras Podium. As peças e o design estão sendo pensados para a máxima performance, um desafio inédito aqui no canal. Será um trabalho praticamente artesanal de personalização, não existindo outro igual”, explica Gustavo Ferrarezi, apresentador do LabZ.

Copa E-Stock Podium Carbono Neutro, etapa 3, Mount Panorama

Corrida 1, resultado final (20 primeiros):

1º – Gustavo Ariel (piloto independente/Toyota Corolla), 14 voltas

2º – Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing/Toyota Corolla), a 3s236

3º – Victor Miranda (piloto independente/Toyota Corolla), a 14s206

4º – Felipe Baptista (AC7 E-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 14s228

5º – Neto Nascimento (Bengutan Racing/Toyota Corolla), a 17s561

6º – Raphael Silva (YouRaceBR W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 20s968

7º – Pedro Picanço (AC7 E-Racing Team/Toyota Corolla), a 21s458

8º – Jackson Resende (piloto independente/Toyota Corolla), a 26s514

9º – Daniel Mageste (YouRaceBR W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 34s809

10º – Guilherme Elizeu (piloto independente/Toyota Corolla), a 40s411

11º – Slan Santos (YouRaceBR W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 40s435

12º – Eduardo Santos (AC7 E-Racing Team/Toyota Corolla), a 41s060

13º – Otávio Lobato (Scuderia Lobo/Toyota Corolla), a 41s552

14º – Paulo Godoi (CND Racing/Toyota Corolla), a 42s681

15º – Mateus Carvalho (Delta Racing/Toyota Corolla), a 46s587

16º – Alisson Ferreira (Costa Racing/Toyota Corolla), a 46s849

17º – Gelson Xavier (Hub Racing/Toyota Corolla), a 47s645

18º – Alexandre Paumgartten (Melissa Competições/Toyota Corolla), a 54s335

19º – João Brito (YouRaceBR W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 56s887

20º – Pedro Martins (BlueMacaw Emotorsports/Toyota Corolla), a 1min12s740

Corrida 2, resultado final (20 primeiros):

1º – Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing/Toyota Corolla), 14 voltas

2º – Gustavo Ariel (piloto independente/Toyota Corolla), a 8s993

3º – Victor Miranda (piloto independente/Toyota Corolla), a 12s403

4º – Felipe Baptista (AC7 E-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 20s393

5º – Eduardo Santos (AC7 E-Racing Team/Toyota Corolla), a 26s362

6º – Guilherme Elizeu (piloto independente/Toyota Corolla), a 27s385

s7º – Slan Santos (YouRaceBR W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 27s508

8º – Otávio Lobato (Scuderia Lobo/Toyota Corolla), a 29s422

9º – Paulo Godoi (CND Racing/Toyota Corolla), a 36s549

10º – Mateus Carvalho (Delta Racing/Toyota Corolla), a 38s792

11º – Gelson Xavier (Hub Racing/Toyota Corolla), a 44s728

12º – João Brito (YouRaceBR W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 45s083

13º – Alexandre Paumgartten (Melissa Competições/Toyota Corolla), a 47s307

14º – Fábio Zamperlini (Duck Hawk Racing/Toyota Corolla), a 57s365

15º – Raphael Silva (YouRaceBR W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 1min15s602

16º – Pedro Picanço (AC7 E-Racing Team/Toyota Corolla), a 2 voltas

17º – Pedro Martins (Bluemacaw Emotorsports/Toyota Corolla), a 8 voltas

18º – Alisson Ferreira (Costa Racing/Toyota Corolla), a 8 voltas

19º – Jeff Giassi (YouRaceBR W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 10 voltas

20º – Kaike Piropo (YouRaceBR W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 12 voltas

Classificação do campeonato depois de três etapas (seis corridas):

1º – Luiz Felipe Tavares, 156 pontos

2º – Gustavo Ariel, 152

3º – Victor Miranda, 101

4º – Felipe Baptista, 91

5º – Raphael Silva, 68

6º – Pedro Picanço, 66

7º – Guilherme Elizeu, 59

8º – Jeff Giassi, 58

9º – Neto Nascimento, 53

10º – Slan Santos, 53

11º – Otávio Lobato, 50

12º – Jackson Resende, 43

13º – Daniel Mageste, 42

14º – Paulo Draeta, 36

15º – Gelson Xavier, 32

16º – Rademac Romanetto, 30

17º – Pedro de Oliveira Silva, 29

18º – Fábio Zamperlini, 28

19º – Eduardo Santos, 25

20º – Pedro Burger, 25

21º – João Brito, 20

22º – Paulo Godoi, 19

23º – Mateus de Oliveira Carvalho, 18

24º – Luizinho Gonzaga, 17

25º – Pedro Martins, 17

26º – Pedro Moura, 12

27º – Alexandre Paumgartten, 11

28º – Victor Veloso, 11

29º – Alisson Ferreira, 10

30º – Kaike Piropo, 9

31º – Samuel Grego, 5

32º – Rodrigo Novaes, 0