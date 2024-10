Copa do Mundo de Futebol Feminino: Embratur e Ministério do Esporte debatem promoção internacional do Brasil

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o ministro do Esporte, André Fufuca, se reuniram para pensar juntos a promoção internacional do Brasil a partir de grandes eventos esportivos. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (16) na sede da pasta, em Brasília (DF). O objetivo é fortalecer a presença dos produtos turísticos brasileiros nos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor de turistas para os destinos nacionais.

Conforme explicou Freixo, a ideia é intensificar a promoção de destinos nacionais nos EUA aproveitando os grandes eventos esportivos dos próximos anos: Mundial de Clubes Masculino (2025) e Copa do Mundo Masculina (2026). As iniciativas estarão focadas em ampliar o número de turistas internacionais durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada no Brasil em 2027.

Além das ações para divulgar o país nos eventos esportivos na América do Norte, a Embratur aguarda a definição dos grupos nas cidades brasileiras que sediarão o Mundial Feminino, para então definir uma estratégia de divulgação nos países participantes.

Nesse caso, a Agência vai trabalhar com os trades turísticos dos estados e municípios para preparar as regiões para receber turistas internacionais. Ao mesmo tempo, o plano é fazer campanhas internacionais junto aos trades e o público final dos países que enviarão suas respectivas seleções para atrair esses turistas tanto para os jogos quanto para conhecer outros destinos e atrações brasileiras.

A estratégia de divulgação discutida entre Freixo e Fufuca também envolve o aumento da permanência e do gasto desses turistas nos destinos. “O esporte é um vetor de viagem e nossa intenção é aproximar as ações da Embratur e do ministério. Os Estados Unidos são um importante emissor de turistas para o Brasil e são muito apaixonados por futebol. Esses turistas podem vir para o Brasil assistir aos jogos e conhecer, por exemplo, a Amazônia e outras regiões”, explicou o presidente da Embratur.

O ministro do Esporte se mostrou otimista. “Somos um país com muita centralidade. Eu acho que a quantidade de pessoas que teremos nas disputas vai ser muito grande. Vai ser casa cheia em todas as cidades que receberem jogos”, comentou Fufuca.

Além do presidente da Embratur e do ministro, também participaram do encontro o secretário executivo do ministério, Diego Galdino de Araújo, o secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e ex-jogador Athirson Mazzoli, e o diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Agência, Bruno Reis.