Copa do Mundo de Beach Tennis acontece em São Paulo

Até o próximo domingo (10 de dezembro), o Parque Praia do Sol recebe a Copa do Mundo de Beach Tennis 2023, realizada pela International Tennis Federation (ITF). O evento conta com os melhores atletas do esporte, que competem nas categorias profissional e júnior.

As disputas são divididas em masculino, feminino e duplas mistas. São 16 nações na categoria profissional e 9 na júnior.

O evento é aberto ao público e para a entrada é necessário que se leve 1 kilo de alimento não perecível. O montante que for arrecadado será doado para instituições ligadas à Prefeitura de São Paulo.

No total serão 135 atletas de elite (entre feminino e masculino), das seguintes seleções: Argentina, Brasil, Chile, Curaçao, França, Alemanha, Itália, Japão, Letônia, Polônia, Portugal, Porto Rico, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Venezuela (profissional). Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Itália, Polônia, Porto Rico e Venezuela (júnior).

A final da competição será no domingo (horário a definir) e contará com a transmissão do Sportv e NSports.