Copa Diadema de Futebol prossegue neste sábado com três partidas

A Copa Diadema de Futebol, a mais tradicional competição de futebol amador da cidade, prossegue neste sábado com três partidas. No campo do Serraria, que fica na Travessa Monteiro da Cruz, s/n, jogam, às 13h50, Estrela Vermelha e Ar Prime/Grêmio Esportivo Sete de Setembro. No mesmo local, mas às 15h30, jogam Vê se Pode e Veteranos Água Dourada. Já no campo da Vila Alice (Rua Guaira 345 – Vila Alice), às 18h, vão se enfrentar Beira Rio e La Cana.

Os jogos são válidos pela terceira fase da Copa, que já está em sua 33° edição. Se inscreveram para a competição 64 equipes, que são vinculados a associações de bairros, escolas, entidades religiosas, clubes esportivos e estabelecimentos comerciais e industriais de Diadema.

Os jogos, abertos ao público, acontecem sempre nos fins de semana.

No endereço eletrônico https://linktr.ee/seldiadema é possível acompanhar a tabela com os jogos da Copa.

Histórico

Em 2023, a Copa também teve 64 equipes masculinas – com 1.920 atletas – e as partidas foram realizadas em cinco campos pelo município.

O grande campeão em 2013 foi o time A.E.C. Jardim Casa Grande, que venceu o F.C. Meninos da Ponte por 1 a 0 no Campo do Piraporinha.