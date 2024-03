Copa Comércio e Indústria de Ribeirão Pires segue para quarta rodada

A Copa de Comércio e Indústria de Futebol está a todo vapor. Os jogos da quarta rodada acontecem nesta semana no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Ouro Fino. Nesta terça-feira (26), às 20h, entram em campo o time Casa Nova X Kassel Alimentos. Na quinta-feira (28), acontecem mais dois jogos: às 19h – Grupo Feital X Transpato, e às 20h20 – NBS X Quality Service.

A competição promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), em parceria com a ACIARP e a Ligaribeirão-pirense de Futebol, busca fortalecer laços entre o comércio e a indústria, promovendo não apenas a competitividade, mas também o lazer e a atividade física.

Seis times da cidade participam da Copa e a disputada na tabela de classificação geral segue acirrada entre Kassel e Quality Service, que somam sete pontos.

A ação esportiva faz parte do calendário de aniversário de Ribeirão Pires, que completou neste dia 19 de março 70 anos de emancipação político-administrativa. Para acompanhar os times participantes, as rodadas e as classificações basta baixar o aplicativo Copa Fácil pelo link: https://copafacil.com/-bzap