Copa Bandoleros de Kart realiza segunda etapa com grid cheio

A segunda etapa da Copa Bandoleros de Kart, disputada no último sábado, dia 8, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo, contou com um grupo de pilotos e convidados, totalizando 32 karts na pista. A prova teve um charme especial, já que sete mulheres participaram, dando um brilho extra ao evento. A coincidência com o Dia Internacional da Mulher tornou a corrida ainda mais simbólica, e, para completar, a categoria Convidado Gabi Abdala terminou em segundo lugar.

Na categoria Campeonato, a vitória ficou com Matheus Mattedi, seguido por Murilo Diniz e Fernando Martins. Completaram o top 6 Junior Calhares, Kaio Vinicius e Pedro da Fonseca.

“Tivemos que unir duas categorias em uma única bateria, algo que exigiu atenção redobrada de todos. O retorno dos pilotos foi importante para podermos fazer os devidos ajustes e garantir que a etapa de abril seja ainda melhor. Esta foi a primeira vez que adotamos esse formato. Também implementaremos um traçado diferenciado quando isso ocorrer”, declarou Alan Johnny, promotor do campeonato, após a etapa.

“A Copa Bandoleros de Kart está crescendo, já que, pela terceira vez consecutiva, realizamos duas categorias em corridas nossas no mesmo dia. A expectativa é de manter esse cenário ao longo de toda a temporada”, completou.

A próxima etapa da competição será no dia 5 de abril, no mesmo kartódromo. A Copa Bandoleros de Kart tem o patrocínio da Sparco e o apoio da V!be Energy Drink, BraClean, Driver One, Canal Entre Motores e Rodas, Pavese Estética Automotiva e Gass Amortecedores.

