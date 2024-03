Copa Bandoleros de Kart abre a temporada com corrida emocionante

A etapa de abertura da Copa Bandoleros de Kart, realizada no kartódromo de Interlagos neste sábado (9), foi uma corrida emocionante que marcou o início da segunda temporada da competição. A vitória foi de Matheus Mattedi, seguido por Bruno Varela e Kleberson Felix. Completaram o Top 5 Alexandre Nascimento e Enzo Ferreira, quarto e quinto, respectivamente.

Durante o pódio, os pilotos foram celebrados com entusiasmo, recebendo troféus e brindes. Além disso, foram elogiados por sua dedicação e espírito esportivo durante toda a prova.

“Tivemos uma evolução fantástica no aspecto técnico da competição. Fizemos algumas melhorias em conjunto com os pilotos e o resultado já se refletiu na primeira etapa. Agora, a expectativa para as próximas etapas é termos um grid mais cheio e um nível técnico ainda maior”, disse Alan Johnny, promotor da Copa Bandoleros de Kart, que conta com o apoio de Sparco, Hipnose Cosméticos, BraClean, Gass Amortecedores e Burnout Acessórios Esportivos.

A segunda etapa do campeonato será em 20 de abril, no mesmo kartódromo.