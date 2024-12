COP30 em Belém: O Brasil se prepara para liderar a Conferência Climática

Em um marco inédito, a primeira conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas será realizada em uma cidade da Amazônia, Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Este evento, conhecido como COP30, representa um desafio significativo para transformar compromissos e investimentos em ações concretas que busquem mitigar os impactos do aquecimento global.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância da COP30 para reafirmar o papel do Brasil na agenda climática global. “Os desdobramentos da COP29 nos impõem a responsabilidade de elaborar uma conferência mais ambiciosa e voltada para resultados. Precisamos liderar pelo exemplo e fomentar articulações regionais e globais para enfrentar a crise climática”, afirmou Silva.

O governo brasileiro está intensamente mobilizado para preparar Belém para receber líderes mundiais, autoridades e representantes de organizações ambientais. Além da infraestrutura necessária para acomodar esse fluxo de visitantes, o país também se empenha em atuar nos bastidores para garantir que a COP30 seja um sucesso. A um ano do evento, a transformação de Belém em um centro de debates climáticos já começou.

Segundo o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, as discussões prévias são fundamentais para garantir que os 11 dias de conferência resultem em um fortalecimento da posição do Brasil na geopolítica ambiental. “Este ano será crucial para preparar o terreno até a COP30”, enfatizou.

A expectativa é que a conferência aborde questões cruciais como o papel das florestas tropicais, proteção de biomas essenciais e desenvolvimento sustentável respeitando os direitos dos povos indígenas. O Brasil busca aumentar o apoio internacional à implementação de políticas que preservem o meio ambiente.

O embaixador Corrêa do Lago ressaltou que o Brasil possui soluções climáticas inovadoras que podem ser apresentadas durante a COP30. Ele acredita que essas iniciativas não só beneficiarão o meio ambiente, mas também posicionarão o país como líder na nova economia verde.

Além disso, o Brasil já demonstra sua capacidade de influenciar discussões climáticas globais, conforme evidenciado durante sua presidência do G20 em 2024. A cúpula realizada no Rio de Janeiro priorizou temas ambientais e obteve acordos que visam acelerar ações climáticas e reforçar a importância dos bancos multilaterais no combate às mudanças climáticas.

A declaração final da cúpula destacou o compromisso dos países em limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC e promover uma transição energética sustentável. Marina Silva reforçou que o Brasil se comprometeu a atuar como ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, promovendo diálogos éticos e eficazes.

Em relação aos acordos feitos na COP29, houve críticas sobre a nova meta quantificada coletiva de financiamento climático. Especialistas apontaram que as promessas financeiras feitas ficaram aquém das necessidades reais, sugerindo uma necessidade urgente de revisão das estratégias financeiras globais.

Na cerimônia de encerramento da COP29, Marina Silva expressou sua consciência sobre os desafios que o Brasil enfrenta ao assumir a presidência da próxima conferência. “Estamos cientes da enorme responsabilidade que nos foi atribuída e dos desafios coletivos que enfrentaremos”, declarou.

Entre as iniciativas brasileiras destacadas estão compromissos ambiciosos com metas claras: redução das emissões de gases de efeito estufa e desmatamento zero até 2030. A Plataforma Brasil de Investimento Climático e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre são exemplos significativos dessas estratégias.

Com isso, espera-se que a COP30 não apenas reforce a posição do Brasil na arena climática global, mas também promova avanços concretos em termos de sustentabilidade e preservação ambiental.