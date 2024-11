COP29 enfrenta tensão global com discordância sobre financiamento climático

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP29, realizada em Baku, Azerbaijão, se aproxima de seu término com desafios significativos. A principal questão em debate é a definição do Novo Objetivo Coletivo Quantificado (NCQG) para financiamento climático. Os quase 200 países participantes ainda não chegaram a um consenso sobre o valor dessa meta, com propostas divergentes que refletem as tensões entre nações ricas e em desenvolvimento.

O G77+China propôs um valor anual de US$ 1,3 trilhão, uma cifra reiterada durante as negociações. Em contrapartida, países desenvolvidos, como os da União Europeia, discutem valores bem inferiores, entre US$ 200 bilhões e US$ 300 bilhões por ano, valores considerados insuficientes pelas nações em desenvolvimento.

A resistência em ampliar a base de doadores para incluir economias emergentes como a China intensifica o impasse. Enquanto países desenvolvidos buscam dividir o ônus financeiro com essas economias, a China se opõe a ser classificada como pagadora compulsória. No entanto, Pequim tem sinalizado com contribuições voluntárias significativas desde 2016.

Com o encerramento da COP29 se aproximando, há uma pressão crescente para que um acordo seja alcançado. A delegação brasileira está engajada em negociações intensas para evitar que a questão do financiamento seja adiada para a COP30, programada para 2025 em Belém.

A conferência também testemunha apelos de diversos grupos para que se reconheça o papel da natureza na crise climática. A expectativa é que uma nova versão do texto do NCQG ofereça avanços concretos antes do final das discussões.

Esses esforços são cruciais para garantir que o financiamento climático atenda às demandas globais urgentes, assegurando uma transição justa e sustentável no combate às mudanças climáticas.