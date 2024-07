Cooperados e clientes da COOP doam 55 toneladas de itens para o RS

Desde que foi anunciado que as suas unidades de Santo André, incluindo a Loja Solidária, eram pontos de arrecadação de doações para os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização tão grande da população, que a Coop precisou envolver o seu time de logística para deslocar todas as doações para os pontos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Entre 10 de maio e 28 de junho, foram coletadas nas unidades da Coop 55 toneladas de doações de diversos itens. “Com esse resultado, só podemos agradecer às pessoas que colaboraram e ao nosso time de colaboradores, que se engajou com a iniciativa e, assim, foi possível administrar o fluxo intenso de recebimento nas lojas, coleta e entrega dos itens nas bases indicadas pela prefeitura de Santo André”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Social, Luciana Mara Benteo.