Cooperação entre governo, estados e municípios fortalece resposta a desastres

A cooperação e a integração do Governo Federal com estados e municípios são essenciais para a resposta a desastres. Esse foi o tema central do Bate-Papo com a Defesa Civil, realizado nesta quinta-feira (27). Durante o evento, especialistas discutiram os principais produtos disponibilizados pelo governo, como o kit calamidade e as cestas básicas, além de orientarem estados e municípios sobre capacitações para enfrentar essas situações. O encontro virtual foi transmitido pelo canal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) no YouTube.

Com o aumento da frequência e da gravidade dos desastres naturais decorrentes das mudanças climáticas, é fundamental aprimorar a organização e a resposta emergencial para atender melhor a população. Nesse contexto, a cooperação entre os entes federativos desempenha um papel crucial.

O coordenador-geral de Gerenciamento Operacional do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Leno Queiroz, mediou a reunião e destacou a importância da atuação coordenada do Cenad em cenários de desastres.

“O Cenad tem o papel de apoiar essa coordenação. Ele é o órgão que, por meio do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, mantém diálogo com os demais órgãos do Governo Federal”, explicou Leno.

Apoio à saúde e assistência social em desastres

Participaram do bate-papo a coordenadora-geral de Preparação para Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde (MS), Taynná Almeida, e a coordenadora-geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Elisângela Sanches.

Taynná Almeida destacou a importância do Vigidesastres, programa do Ministério da Saúde voltado à gestão dos riscos à saúde associados a desastres. “Com esse programa, desenvolvemos e implementamos ações de vigilância e gestão para o gerenciamento desses riscos. A redução do risco de desastres é uma função essencial da saúde pública, que deve integrar prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação no planejamento”, afirmou Taynná.

Ela também explicou como estados e municípios afetados podem solicitar o kit calamidade, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, especialmente em casos de enchentes.

A coordenadora-geral do MDS, Elisângela Sanches, reforçou a importância da atuação conjunta entre o Governo Federal e os municípios na preparação das equipes de assistência social. “Trabalhamos com apoio técnico às equipes locais. No nível federal, há uma forte articulação entre os órgãos e a Defesa Civil, e essa articulação precisa se estender aos municípios. No momento de preparação ou resposta a desastres, é fundamental que a Defesa Civil e a Assistência Social Municipal atuem de forma integrada para mapear os públicos prioritários e as demandas necessárias, sobretudo na assistência humanitária”, ressaltou.

Reconhecimento do decreto de situação de emergência

Ao final do evento, o coordenador da Defesa Civil Nacional do MIDR reforçou a importância de solicitar reconhecimento do decreto de situação de emergência para garantir que todos os processos sejam seguidos corretamente e com agilidade. Além disso, Leno Queiroz orientou os gestores sobre as capacitações oferecidas pelo ministério.

Para assistir ao Bate-Papo com a Defesa Civil na íntegra, acesse o canal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) no YouTube.