COOP tem opções de ceias prontas para o Natal e Ano-Novo

Para maior comodidade de seus cooperados e clientes, a Coop está disponibilizando em seis unidades do ABC a opção de pratos prontos para as ceias de Natal e de Ano-Novo. São cinco opções de entrada; seis de pratos principais (sobrecoxa recheada, chester, peru, maminha recheada com queijo coalho, pernil suíno e salmão com crosta), seis acompanhamentos, incluindo arroz, farofa e massas; molhos, patês e oito opções de sobremesas.

Em Santo André, o serviço está disponível nas unidades dos supermercados Industrial (Avenida Industrial, 2001 – Bairro Campestre), Giovanni Pirelli (Rua Giovanni Battista Pirelli, 2050 – Vila Homero Thon) e Pedro Primeiro (Avenida D. Pedro I, 180), além do Empório Coop, localizado na Avenida Portugal, 777 – Centro. Em São Bernardo, na unidade da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2563 – Piraporinha e, em Diadema, na loja da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 400 – Centro.

Os pedidos deverão ser feitos diretamente nas unidades envolvidas e as encomendas para o Natal serão aceitas até às 14 horas do dia 23 de dezembro e, para o Ano-Novo, até às 14 horas do dia 30 de dezembro.