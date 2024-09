COOP reúne apreciadores de vinho em evento temático

Com a proposta de proporcionar uma experiência diferenciada aos cooperados que apreciam vinho e compartilhar novos conhecimentos sobre o universo dessa bebida milenar, a Coop promoveu na quinta-feira (19), mais uma edição da Confraria de Vinhos, na loja de Santo André da Avenida D.Pedro I, 150.

Na recepção de boas-vindas, o CEO Pedro Mattos ressaltou que esse encontro faz parte das quatro macrotendências do varejo, que é aproximar cada vez mais os consumidores dos canais de venda, proporcionar novas experiências e conhecimentos sobre os produtos a fim de que eles obtenham maior consciência de consumo.

“A Coop trabalha forte para estar sempre perto de seus cooperados e clientes e, prova disso são os 3 Cs que fazem parte dos atributos da nossa marca. A Conveniência de encontrar em nossas lojas tudo o que precisa. A Convivência de estar sempre em contato com pessoas que praticam a excelência no atendimento e a Consciência que, neste caso, será ampliada com novos conhecimentos sobre o vinho e suas harmonizações”, destacou Pedro Mattos.

O evento foi comandado pelo sommelier Anísio Fonseca, que apresentou aos participantes a linha Diablo da Concha Y Toro, com degustação dos vinhos Golden Chardonnay, Deep Carmèneré, Dark Red e Dark Black, harmonizados com queijos Quatá, risoto de alho poró com abobrinha e mozarela e risoto de abóbora com carne seca (arroz Guacira), sorvete de morango da Bariloche e água Minalba.

A Coop trabalha com amplo mix de rótulos, totalizando hoje mais de 600, entre vinhos nacionais e importados, incluindo a linha de marca exclusiva, Tierra de Los Andes, importada do Chile.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br

www.coopsupermercado.com.br