COOP repassa R$ 57 mil para a Federação das APAEs

Ao longo do ano, a Coop – por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem – realiza várias ações em prol de instituições beneficentes e das comunidades onde possui unidades de negócios.

Dentre elas, estão os programas sociais, Troco do Bem e Revista Coop, que visam colaborar com repasse trimestral de dinheiro para a Feapaes (Federação das APAEs do Estado de São Paulo). No segundo trimestre deste ano, a entidade recebeu o valor total de R$ 57.288,94 e, desde o início da parceria, em agosto de 2010, já foram repassados mais de R$ 6 milhões, beneficiando 35 mil assistidos de 15 APAEs apoiadas pela Coop.

O Troco do Bem refere-se à doação de centavos de troco, provenientes do pagamento em dinheiro das compras dos cooperados e clientes que são cedidos para ajudar as APAEs. De moeda em moeda, no período de abril, maio e junho, foi arrecadado o valor de R$ 25.863,94.

Já a Revista Coop é uma publicação mensal da rede de varejo que pode ser adquirida em qualquer unidade de negócio por R$ 4,90. Desse valor, R$ 1,00 é revertido diretamente para a Feapaes. No último trimestre, o valor destinado com a venda da revista foi de R$ 31.425,00.