COOP reinaugura hipermercado em São José dos Campos

Ontem (19), a Coop reinaugurou na cidade de São José dos Campos (Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana) o Hipermercado Coop, localizado numa área de 3,7 mil m², antes ocupada pelo Meu Atacarejo.

Segundo o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos, a comunidade local pediu e a Coop voltou com uma nova loja de hipermercado muito melhor. “Retornamos às raízes e com o compromisso de continuar oferecendo acolhimento, excelência no atendimento e preparada para entregar, a cada um de nossos cooperados e clientes, os 3Cs que compõem os atributos da marca Coop: a conveniência, a convivência e a consciência”, destacou o executivo durante a solenidade de abertura.

“A nova unidade chegou com grandes diferenciais e podemos afirmar que esta loja é a melhor da Zona Norte de São José dos Campos”, completou o diretor de Operações, Wagner Donegatti.

Seu mix foi ampliado de 8 mil para 12 mil itens, envolvendo além de alimentos e bebidas, uma linha completa de eletro, produtos têxteis – com foco em cama, mesa e banho -, bazar e adega com mais de 500 rótulos nacionais e importados e com a consultoria de um profissional especializado em vinhos.

“Nesta loja, os nossos cooperados e clientes encontram um ambiente bem iluminado, tecnologia moderna de precificação e uma área forte com alimentos prontos, rotisseria, sushis, pizzas, cafeteria, açougue com uma ampla variedade de cortes suínos, bovinos e aves – em parceria com a linha Toque Maggi. A outra novidade é a Ilha Maracanã, que abriga o setor de padaria e confeitaria, permitindo uma visão dos produtos de 360º. E, para oferecer um atendimento diferenciado, que há 70 anos faz parte de nosso jeito de ser e de fazer, o efetivo foi ampliado em 20%”, reforçou Donegatti.

O Hipermercado Coop também ganhou a aplicação da nova comunicação visual que destaca a predominância da cor laranja, além de manter internamente a Drogaria Coop, referência na região na comercialização de medicamentos a preços competitivos.

A solenidade de reinauguração contou com a presença dos diretores, Pedro Mattos, Marcelo Brumatti, Rogério de Paula, Wagner Donegatti e Marcel Amati, do sócio-fundador Milton Ferriani, da equipe de gerentes, fornecedores, colaboradores e do casal, Luiz Antonio Braga e Maria Aparecida Castro Braga, cooperados há 30 anos. Após o corte da fita inaugural, os cooperados e clientes puderam desfrutar de promoções em vários setores e de degustações diversas.