COOP reforça os princípios cooperativistas com ações sociais

Neste sábado (6 de julho), será comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, que neste ano tem como tema, Futuro sustentável e que está totalmente alinhado com os objetivos da próxima Cúpula da ONU sobre o Futuro – que seguirá o lema Soluções multilaterais para um amanhã melhor.

E como um dos princípios do cooperativismo é cuidar das comunidades onde atua, a Coop trabalha fortemente nesse direcionamento e prova disso são os seus programas sociais, que fazem parte da plataforma de responsabilidade e sustentabilidade, Coop Faz Bem. Nela, estão ações voltadas para a saúde, qualidade de vida, educação, esporte, cultura e meio ambiente.

Benefício às Entidades é um desses programas que, desde a sua criação, em 2002, já beneficiou 6 mil pessoas e 319 entidades com recursos de mais de R$ 6,7 milhões, dinheiro avalizado pelos cooperados durante Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada anualmente.

“Este programa tem como objetivo ser o elo entre quem deseja ajudar e quem precisa. Ele se apoia no nosso pilar de Consciência, que tem a proposta de proporcionar o bem-estar a todos que estão inseridos nas comunidades do entorno de nossas unidades de negócios”, destaca Luciana Benteo, responsável pela área de responsabilidade social da Coop.

Em 2023, o programa aportou R$ 635 mil para a implementação de 23 projetos sociais de instituições beneficentes, sendo 18 na região do ABC, três na cidade de São José dos Campos, uma em Sorocaba e uma em Tatuí. Entre as entidades contempladas, que acabaram de fazer a sua prestação de contas com as doações recebidas, estão o Projeto CRER, Associação Estrela Azul e Recanto da Tia Célia.

O Projeto CRER, localizado em Santo André, utilizou a verba na cobertura de um espaço coletivo a fim de proporcionar maior segurança e conforto aos seus atendidos, que são pessoas com deficiência intelectual / múltipla.

Com a proposta de qualificar as mulheres de comunidades de baixa renda na cidade de Mauá, que ainda não tinham o próprio negócio estruturado, a Associação Estrela Azul implementou cursos de capacitação e de aperfeiçoamento no segmento de confeitaria para que elas possam produzir alimentos com qualidade e, assim, garantir uma fonte de renda.

Com a ajuda da Coop, o Recanto da Tia Célia, situado na cidade de Mauá, criou uma área de convivência para o projeto de musicalização visando a inclusão social, cultural e intelectual das crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e riscos sociais.