COOP recebe homenagem na Câmara de Santo André pelos 70 anos de fundação

No próximo dia 20 de outubro, a Coop completará 70 anos de fundação e as comemorações do seu aniversário já começaram. Na quarta-feira (11 de setembro), por iniciativa da vereadora Ana Veterinária, autora do requerimento, a rede foi homenageada pela Câmara Municipal de Santo André.

De acordo com a parlamentar, a homenagem é mais do que justa e uma forma de destacar a importância da Coop para inúmeras famílias e para a cidade andreense, onde toda a trajetória de sucesso teve início. “Eu particularmente tenho grandes laços afetivos com a Coop, haja vista que o meu avô trabalhou 40 anos na Rhodia e ele praticamente esteve envolvido com a fundação da cooperativa”.

O prefeito Paulo Serra também reafirmou que a Coop faz parte dos símbolos da cidade e sua história se entrelaça com o desenvolvimento regional. “A Coop mantém um forte protagonismo econômico. Com a saída de muitas indústrias na década de 1990, a região se redescobriu com a área do comércio e de serviços. Hoje, podemos afirmar que a Cooperativa é uma das empresas que muito têm contribuído para a geração de empregos e fortalecimento da boa imagem de nossa cidade”.

“Este é um momento de agradecimento, pois a cidade de Santo André acolheu a iniciativa dos 292 fundadores há 70 anos e a população continua nos acolhendo com o mesmo carinho. E isso faz com que aumente cada vez mais o nosso compromisso de buscar sempre a inovação e a excelência no atendimento para os próximos 70 anos”, destacou o CEO da Coop, Pedro Mattos.

Já o vice-presidente de Tecnologia e Sistemas da Associação Comercial e Industrial de Santo André, Ari Barcellos, fez questão de ressaltar em seu pronunciamento a visão que os sócios-fundadores tiveram há 70 anos de introduzir os princípios cooperativistas tão atuais e bem-sucedidos.