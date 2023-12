COOP prevê a produção de 300 toneladas de panetones de marca própria

Desde outubro, a Central de Panificação da Coop (CPAN) está operando a todo vapor para entregar 300 toneladas do panetone Delícias da Coop, volume 20% superior ao da temporada de 2022.

“Nosso panetone de fabricação própria é sempre o campeão de vendas (em volume) entre os das demais marcas ofertadas no período”, assegura o gerente comercial, Marcos Rodrigues. Além das versões tradicionais, os cooperados e os clientes também poderão contar com os panetones recheados (600 gramas), que começarão a ser preparados nas lojas no início de dezembro em parceria com a Nestlé. “Vamos trabalhar recheios nos sabores brigadeiro, morango, doce de leite e delícia do leite”, detalha Daniela Marchiolli, coordenadora da CPAN.

Embora o fim de ano movimente todas as categorias, a área comercial da Coop tem trabalhado volume, sortimento e preços competitivos com os fornecedores para atender à demanda. De acordo com Marcel Pierre Amati, diretor comercial Supermercado, entre as categorias de maior relevância no período estão o açougue, com crescimento estimado de 30%, bebidas alcóolicas (75%) e hortifrúti (20%), em relação ao mesmo período de 2022.