COOP patrocina projeto pedagógico via incentivo fiscal

Educação, formação e informação fazem parte dos princípios cooperativistas e a rede de varejo Coop pratica à risca tal compromisso, tanto que desde o ano passado é patrocinadora do projeto pedagógico Histórias Ilustradas.

A iniciativa é uma realização da Horizonte Educação e Comunicação em parceria com a Diretoria de Ensino Região das cidades envolvidas, por meio do programa de fomento paulista ProAC ICMS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Seu objetivo é desenvolver as habilidades de leitura e escrita com alunos do Fundamental I, na faixa etária de 8 a 10 anos, utilizando a magia de contar histórias por meio de cartas e ilustrações. Para isso, o projeto escolheu como tema a diversidade e a inclusão.

Em 2023, a 1ª entrega aconteceu na cidade de Ribeirão Pires e, no final do mês de maio, o projeto foi aplicado nas cidades de São José dos Campos, onde a Coop possui dois supermercados, um atacarejo e cinco drogarias, e em Diadema, com um supermercado e duas drogarias.

O Histórias Ilustradas segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao mesmo tempo que promove uma reflexão sobre temas como racismo, bullying e inclusão de pessoas com deficiência. A iniciativa é composta pelas etapas de Oficinas Pedagógicas, realizadas com educadores das cidades envolvidas; Produção dos Alunos em sala de aula, junto de seus professores e com auxílio pedagógico para a elaboração de cartas e ilustrações sobre o tema do projeto; Escolha das Cartas e Ilustrações por comissão julgadora; Produção de um e-book de cada cidade e Publicação das produções literárias em livro e narrações feitas pelas próprias crianças.

“A escrita e a leitura são competências essenciais para o desempenho pedagógicos dos jovens alunos que são o foco do Histórias Ilustradas. Trabalhando o gênero epistolar, em especial as cartas, com uma temática social muito importante que é a diversidade e inclusão, o projeto possibilita ainda que eles compartilhem conhecimento”, avalia Allan de Amorim, coordenador do projeto na Horizonte Educação e Comunicação.

“Faz parte dos princípios da Coop sempre apoiar projetos educacionais, sociais e esportivos que envolvam crianças e jovens e que proporcionem a eles novos conhecimentos e sólidos valores que possam ser levados para a vida adulta”, declara Luciana Benteo, responsável pela área de responsabilidade social.