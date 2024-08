COOP lança programa de liderança

Com a proposta de desenvolver mais de 240 lideranças de todas as suas unidades de varejo alimentar, a Coop acaba de lançar o Programa Liderança Transformadora, por meio da Universidade Corporativa Coop. A iniciativa faz parte do braço Coop Faz Bem Pra Educação, de sua plataforma de responsabilidade social, Coop Faz Bem.

“O programa foi desenvolvido sob os pilares do Nosso Jeito de Ser e de Fazer e pautado pelo planejamento estratégico para que as lideranças estejam alinhadas com os objetivos do negócio. No decorrer de cinco meses, os participantes terão a oportunidade de aprimorar as competências e as habilidades essenciais para execução das atividades no dia a dia, além de serem capazes de identificar pontos de melhoria e de implementar ações mais eficazes”, explica o gerente de Recursos Humanos, Alexandre Cyriaco.

O programa foi estruturado com metodologias variadas, que incentivam as lideranças a desempenharem um papel ativo no próprio aprendizado, indo além da simples compreensão de conceitos e teorias, passando a criar estratégias e a solucionar problemas com maior assertividade.

Dentre os tópicos que serão abordados, estão: a cultura e os processos da empresa, inteligência emocional, comunicação eficaz, gestão de tempo e práticas de gestão de negócio e liderança. “Dessa forma, esperamos fortalecer as habilidades de liderança, promovendo um ambiente de melhoria contínua e cuidado com as pessoas”, completa o gestor de RH.

“A Universidade Corporativa Coop é a área responsável por realizar a gestão de conhecimento da rede, mantendo sempre a conexão com seus objetivos estratégicos. Ou seja, ela fornece as ferramentas e implementa ações de capacitação e desenvolvimento para as equipes, estimulando o processo de aprendizagem de acordo com competências e habilidades que são essenciais para o sucesso da empresa”, explica Carlos Paiva, supervisor de Desenvolvimento Humano Organizacional.