COOP lança novo sabor de panetone de marca própria alusivo aos 70 anos da rede

Dando continuidade às festividades de 70 anos de sua presença no mercado, a Coop lançou uma nova receita de panetone de marca própria Delícias da Coop, a qual já pode ser encontrada nas gôndolas de todas as unidades de varejo alimentar da rede.

Além das versões frutas, chocolate e floresta negra, os cooperados e clientes ainda encontram a edição limitada do panetone de 400 gramas recheado com gotas de chocolate e uva-passa e cobertura açucarada com amêndoas e amendoim, armazenado numa belíssima caixa dourada.

“A receita especial, desenvolvida pela Central de Panificação Coop (CPAN), agrega ainda na composição um carinho todo especial de reconhecimento aos cooperados e clientes que ajudaram na construção de nossa trajetória bem-sucedida. Aliás, a embalagem traz impressa a linha do tempo de evolução da Coop, que pode ser conferida com mais riqueza de detalhes ao acessar o “QR Code”, explica a gerente de categoria, Daniela Marchiolli.

A Coop produz o panetone Delícias da Coop há 48 anos e, desde 2012, a iguaria é encontrada nas lojas durante todo o ano, com venda mensal na ordem de 10 toneladas nas versões frutas e chocolate. Além das 7 mil unidades do panetone exclusivo, a CPAN iniciou em setembro a produção de outras 300 toneladas de panetones para atender à demanda das festas de fim de final – esse volume soma os sabores frutas, chocolate e o Floresta Negra. “Neste período, também podem ser encontrados os panetones recheados (600 gramas), preparados nas padarias das lojas em parceria com os recheios da marca Nestlé nos sabores brigadeiro, morango, doce-de-leite e delícia do leite.