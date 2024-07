COOP investe R$ 8 milhões em nova loja na cidade de Diadema

Nesta manhã (31/07), a Coop inaugurou a segunda unidade de supermercado e a terceira de drogaria na cidade de Diadema, no ABC Paulista, que demandou investimentos na ordem de R$ 8 milhões. Com a nova loja, a rede totaliza 35 unidades de varejo alimentar e 67 drogarias em operação.

Localizada na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 400 – Centro, a unidade beneficiará uma população que hoje carece de um local próximo e de fácil acesso para suprir suas necessidades diárias de compra. São 1.400 metros quadrados e mix com mais de 11 mil itens destinados ao autosserviço de supermercado, 130 m² e 7.300 itens na drogaria, 64 vagas de estacionamento e geração de 300 vagas de emprego direto e indireto.

Além ampliar a sua capilaridade regional e reforçar os atributos da marca – conveniência, consciência e convivência -, a nova unidade visa também proporcionar uma completa jornada de compra, com várias opções de serviços, um amplo mix de produtos, incluindo área de hortifrúti, açougue, itens de mercearia, higiene pessoal e cuidados para o lar. A nova unidade traz ainda espaço para cafeteria, rotisseria, paredão de ofertas exclusivas para os cooperados e de marcas próprias.

“A nova loja foi desenhada para oferecer vários diferenciais aos nossos cooperados e clientes, como mesas refrigeradas com frutas fracionadas e sucos naturais, quatro equipamentos de autoatendimento (self checkout), revitalização dos espaços internos e externos das lojas satélites, que complementam os nossos serviços, além da facilidade das compras por meio do e-commerce Coop e pelo aplicativo iFood”, detalha o gerente regional, Fabio Rychard Campesi.

Para o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos, a nova unidade vem confirmar o compromisso com os cooperados e clientes de Diadema, que pediam uma nova loja com atendimento diferenciado e vasta gama de produtos e serviços, já conhecidos e ofertados na outra loja da cidade.

A inauguração contou a presença do prefeito José de Filippi Júnior, da primeira-dama, Inês Maria, da vice-prefeita, Patty Ferreira, do sócio fundador Milton Ferriani, dos membros do Conselho de Administração e da diretoria da Coop. “Agradecemos a confiança que a Coop deposita na cidade e temos a certeza de que esta unidade vem contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. Vale ainda destacar que 120 dos novos colaboradores foram contratados por meio do Programa Emprega Diadema e são residentes no município”, reforçou o prefeito.