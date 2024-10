Coop faz carreata em lojas de Santo André para reforçar campanha de aniversário

Em comemoração ao aniversário de 70 anos, a Coop realizará amanhã (18), das 13h às 14h, uma carreata por cinco lojas de Santo André e, às 14h, uma ação promocional para clientes, na esquina do Calçadão Oliveira Lima com a rua Monte Casseros, no Centro da cidade.

No local, haverá uma caixa de presente instagramável para fotos, algumas ativações com promotoras, distribuição de 10 mil cupons de descontos para lojas físicas e e-commerce, além de muitos brindes.

A campanha de aniversário – Setentaço Coop é uma das maiores realizadas até hoje pela rede e envolve todas as unidades de varejo alimentar e drogarias. Até o dia 10 de novembro, os cooperados e clientes participantes da iniciativa concorrerão a mais de R$ 3 milhões em prêmios, sendo 14 automóveis, 7 motocicletas, 70 prêmios diários, além da promoção exclusiva de 7 viagens e 7 smartphones para quem utilizar o cartão de crédito Coop no pagamento das compras.

Para participar, a mecânica é bastante simples: basta somar R$ 150,00 em compras cumulativas, com o mínimo de R$ 30,00 por cupom, para garantir um número da sorte e concorrer aos prêmios, que serão sorteados no dia 13 de novembro. Em seguida, é só cadastrar os cupons fiscais no site da campanha www.aniversariosetentacoop.com.br e, nesse momento, o participante ainda poderá ser surpreendido com um dos 70 prêmios sorteados diariamente.

O valor da compra de medicamentos, bebidas com teor alcoólico acima de 13º, tabaco, fórmulas infantis e produtos de puericultura não é computado para efeito de participação na campanha, bem como o gasto com cartão-conteúdo, cartão-presente, recargas de celular e outros serviços.