COOP entrega prêmios aos ganhadores da campanha de aniversário

No ano em que completa sete décadas de presença no mercado varejista, a Coop realizou a maior campanha de aniversário de sua história, a qual totalizou mais de R$ 3 milhões em prêmios, sendo 14 automóveis, 7 motocicletas, 70 prêmios diários, além da promoção exclusiva de 7 viagens e 7 smartphones para quem utilizasse o cartão de crédito Coop no pagamento das compras.

Os ganhadores dos prêmios de maior valor receberam certificados em barra de ouro e a entrega aconteceu durante cerimônia, realizada na loja Industrial, em Santo André, com a presença da diretoria da rede de varejo, da Corretora Ourominas e do Bradesco.

“Esta campanha visou, principalmente, devolver aos cooperados e clientes o carinho e o acolhimento recebidos ao longo destes 70 anos, além de solidificar ainda mais a marca Coop nas localidades onde possuímos unidades de negócios”, enfatizou o diretor-geral e CEO, Pedro Mattos.

Para a gerente de Marketing, Vanessa Gonçalves, as ações da Coop têm como foco reforçar ainda mais a satisfação de seus cooperados e clientes por meio da celebração de histórias, criando conexões e fortalecendo as marcas. “Muito obrigada a todos que participaram desta importante campanha e aos parceiros que somaram forças com a gente e acreditaram no sucesso desta iniciativa”, destacou a gerente.