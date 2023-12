Coop Empório é o novo conceito de negócio da rede varejista

Com a finalidade de ampliar a sua presença no segmento varejista e proporcionar uma experiência de compra exclusiva e diferenciada para seus clientes, a Coop abriu nesta manhã (7 de dezembro) as portas do Coop Empório, um novo conceito de negócio, no coração da cidade de Santo André, na Avenida Portugal, 777. O empreendimento exigiu investimento total de R$ 37 milhões e gerou cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Em uma área de 1.500 metros quadrados, o novo negócio foi concebido para oferecer uma atmosfera contemporânea, artesanal e aconchegante, no qual seus cooperados e clientes encontrarão desde a conveniência nos serviços até áreas de degustação e suporte na escolha de produtos.

O mix com mais de 12 mil itens engloba produtos importados e diferenciados, que contemplam os setores de hortifrúti, padaria, açougue, frios e queijos, adega, sushi, rotisseria / salgados, pizzaria, cafeteria e cervejas especiais.

O espaço também abriga uma Drogaria Coop, com 5 mil itens. “Apesar de estarmos a 200 metros de outra unidade, optamos por manter o serviço no novo empreendimento, justamente para proporcionar maior conveniência aos nossos cooperados, caso ele esteja fazendo suas compras e precise também de algum medicamento”, explica Gustavo Ramos, diretor do Negócio Drogaria.

“Além do conforto de 90 vagas de estacionamento, temos uma área para degustação de alimentação, na qual o cliente poderá ter uma imersão gastronômica, em um ambiente bem moderno e diferenciado. É um momento novo para a Coop, no qual trazemos essa modernidade para atender o nosso público com um toque mais sofisticado”, destaca a gerente de Marketing, Luciana Silveira Samadello.

Com a predominância das cores azul e fendi, o Coop Empório possui arquitetura e logos próprios, assim como os negócios Drogaria, Supermercado e Atacarejo.

“O novo negócio também segue fielmente os atributos da marca – regidos pela conveniência de encontrar tudo em um único lugar, a convivência que o novo local proporciona aos seus clientes e a consciência, já que o Empório tem a missão de provocar uma experiência sensorial através da oferta de novos produtos e de sabores até então desconhecidos. Tudo isso, com a excelência de qualidade no atendimento que acompanha a Coop há quase 70 anos”, destaca o diretor-geral, Pedro Mattos.

Portas abertas

Antes da inauguração para o público, a Coop recebeu na noite do dia 6, um grupo de cerca de 120 convidados, formado por autoridades locais, empresários, imprensa, fornecedores, diretores de entidades representativas do setor, membros da diretoria e do Conselho de Administração.

Na abertura do Empório para o público, na manhã de quinta-feira (7), Pedro Mattos fez questão de reforçar que o novo negócio é um marco para a Coop, que, aos 70 anos, está sempre se reinventando e se renovando todos os dias para oferecer o melhor aos seus cooperados e clientes.

“O Empório Coop vem complementar a jornada de compra do nosso cliente, proporcionando uma boa experimentação e boa alimentação em um lugar diferenciado e exclusivo. Temos uma adega com mais de 400 rótulos de vinhos, pizza com massa napolitana, várias opções no setor de rotisseria, sushi e um café diferenciado. É um novo formato de negócio que veio para ficar”, completa Marco Aurélio Prometti, diretor de Operações de Supermercado.