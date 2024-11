COOP Drogaria lança campanha de verão

Com a proposta de apresentar o seu amplo mix de produtos e parcerias firmadas com importantes marcas do mercado e as novidades do setor de higiene e beleza, a Coop Drogaria lançou recentemente a sua tradicional Campanha de Verão, que se estenderá até março de 2025.

O evento de lançamento contou, inclusive, com a presença da apresentadora e empresária Ana Hickmann e de representantes de marcas consagradas como Eucerin, Siàge Eudora, Nívea, Jacques Janine, Vult e Hawaiian Tropic.

Durante a campanha, os cooperados e clientes poderão acompanhar pelas plataformas digitais e tabloides físicos diversas promoções e opções de itens para os cuidados e saúde da pele, cabelo e corpo, além do apoio de dermoconsultoras nas unidades.

“A Coop Drogaria sempre foi referência em preços e variedade em medicamentos e, nos últimos dois anos estamos trabalhando forte para apresentar ao nosso público que não vendemos só medicamentos, mas também promovemos a beleza, o bem-estar e a autoestima”, declara Gustavo Ramos, diretor do Negócio Drogaria.

De acordo com o gerente de categorias José Roberto Covre, a ampla variedade de produtos tem surpreendido os consumidores e proporcionado excelentes resultados. “Em apenas 30 dias, por exemplo, comercializamos mais de 4 mil itens da linha skincare da marca Ana Hickmann e, neste mês de novembro, agregamos ao nosso mix a linha de esmaltes. Em breve, trabalharemos com a linha de tratamento para unhas, que envolve antimicóticos, fortalecimento e hidratantes”.

A Coop Drogaria também tornou-se revendedor exclusivo da linha Oui Brasil by Ju!, da influencer Juleme, que está apostando na tendência dos multifuncionais que entregam a versatilidade de antissinais, base e protetor facial com FPS 95 em um único produto. “No início do próximo ano, a nossa rede será a primeira do Brasil a disponibilizar nos pontos de venda esmaltes, maquiagem e skincare da marca Revlon”, antecipa José Roberto Covre.