COOP Drogaria lança Campanha de Inverno com foco no consumidor digital

Até o final do mês de agosto, acontecerá em toda a rede da Coop Drogaria a campanha Inverno Coop by Juleme – uma ação diferenciada que envolverá as categorias de antigripais, vitaminas, antialérgicos, dermocosméticos, higiene e beleza.

“Nesse período, será possível encontrar descontos entre 10 e 30% em vários produtos, além de condições especiais de pagamento. Na aquisição de itens de dermocosméticos será possível parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão Coop”, destaca o gerente da categoria de higiene e beleza, José Roberto Covre.

A expectativa, de acordo com a área comercial, é elevar as vendas em até 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Neste ano, no entanto, a campanha de inverno da Coop Drogaria vai além. “Podemos classificar o inverno como o Natal do setor farmacêutico em razão da grande procura por medicamentos, mas é preciso levar em consideração que os cuidados com a hidratação e a beleza da pele também devem ser redobrados nesse período. E as drogarias Coop possuem um amplo mix de produtos de beleza e com marcas líderes do mercado”, explica Caetano Sampaio, gerente de Compras Não Medicamentos.

Outro ponto que a campanha de inverno deseja alcançar é o consumidor digital, haja vista que nos últimos anos houve uma grande mudança nos hábitos de consumo e os consumidores passaram a trocar os canais físicos pelos digitais, fazendo com que a internet seja o principal canal de comunicação entre empresas e clientes.

“Nossa proposta é rejuvenescer a marca Coop e chegar a esse público mais jovem e conectado. Queremos apresentar a ele que é possível conhecer as linhas de produtos e efetivar suas compras, com preços acessíveis, por meio da nossa plataforma de e-commerce”, acrescenta Caetano Sampaio. www.coopdrogaria.com.br

Por isso, segundo a coordenadora de marketing, Mônica Guazi, a Coop está trazendo como embaixadora da marca, a influenciadora digital e maquiadora, Ju Leme. “Há vários anos trabalho com a autoestima das mulheres e poder compartilhar com um público ainda maior, além de levar o nome Coop, para mim é uma grande alegria e satisfação”, declara Ju Leme.

O lançamento da campanha aconteceu na quinta-feira (6 de junho), no Empório Coop, com a presença do CEO e diretor-geral Pedro Mattos, do diretor do Negócio Drogaria, Gustavo Ramos, das equipes envolvidas na ação e da influenciadora Ju Leme.

Desempenho

O Negócio Drogaria Coop já figura entre as 20 maiores redes no ranking brasileiro de varejo farmacêutico e, em 2023, 20% do faturamento total da rede de R$ 2,7 bilhões foram gerados pelo segmento – o equivalente a R$ 540 milhões. Somente no ano passado, foram inauguradas seis drogarias e, hoje, são 70 em atividade e mais de 1 mil colaboradores. “Para este ano, nossa expectativa é crescer 12% no faturamento e continuar oferecendo uma gama maior de produtos, principalmente voltados para as categorias de bem-estar e de saúde”, prevê o executivo, Gustavo Ramos.