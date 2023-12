COOP de Diadema participa de campanha social da cidade

Com a finalidade de proporcionar um Natal mais feliz às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, a Coop – por meio do pilar Coop Faz Bem pra Comunidade da sua plataforma de responsabilidade social, aderiu à Campanha Natal Solidário: Sua Fome Me Incomoda, que acontecerá até o dia 22 de dezembro.

Nesse período, todos os cooperados e clientes que quiserem colaborar com a ação poderão deixar suas doações de alimentos nas caixas identificadas na loja Coop da Avenida Sete de Setembro, 200. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos através do Programa Banco de Alimentos.

Esta campanha social é realizada em conjunto com a Prefeitura de Diadema, através da Secretaria de Segurança Alimentar, Fundo Social de Solidariedade e o Comitê de Combate à Fome.