COOP colabora com ações sociais para arrecadação de alimentos

Apoiar ações sociais em prol das comunidades onde possui unidades de negócio faz parte do DNA da Coop e, nesta época do ano, com a proximidade do Natal, suas iniciativas são intensificadas.

Por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, da plataforma de responsabilidade, Coop Faz Bem, a rede de varejo participou no último dia 2 de dezembro de duas importantes ações, uma em São Bernardo do Campo e outra na cidade de Sorocaba.

Em conjunto com a Associação Corpo de Bombeiros Civis e Voluntários de São Bernardo do Campo, a Coop contribuiu com a campanha de incentivo para a doação de alimentos nas unidades Café Filho e Joaquim Nabuco. Ao longo do dia, um grupo de crianças que integra o Projeto Bombeiros Mirins conseguiu arrecadar mais de 1.400 itens, entre leite, arroz, feijão, panetone e bisnaguinhas, encaminhados para ONGs, orfanatos e uma aldeia indígena, totalizando 5 mil atendidos durante o ano.

Já na cidade de Sorocaba, a Coop foi apoiadora da Campanha Natal Sem Fome, realizada pelo Banco de Alimentos de Sorocaba. As unidades Árvore Grande e Itavuvu, da rede varejista, foram pontos de coleta de doações de alimentos, destinados para mais de 100 instituições sem fins lucrativos cadastradas que atuam junto às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. A arrecadação alcançou 400 kg de alimentos.