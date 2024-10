COOP colabora com a arrecadação de 4,2 toneladas de alimentos para entidades sociais

Com a premissa de sempre colaborar com as comunidades onde possui unidades de negócios, ao longo dos últimos três meses, a Coop contribuiu para a arrecadação de 4,2 toneladas de alimentos.

O volume doado pelos cooperados e clientes da rede varejista foi encaminhado para 12 entidades beneficentes do Grande ABC e de Sorocaba, que assistem famílias em risco de vulnerabilidade.

Só no mês de setembro, foram quatro ações realizadas nas unidades de varejo alimentar. Os voluntários do Moto Club Insanos estiveram na loja Queirós, em Santo André, e os 217 kg doados foram enviados para a Comunidade Cantinho da Paz. Em São Bernardo, na loja Rudge Ramos, foram arrecadados 495 kg de alimentos para a IAM – Instituição Assistencial Meimei, e na Joaquim Nabuco, outros 43 kg destinados para a Associação Força e União das Mulheres. Em Sorocaba, o Rotary Novos Tempos arrecadou na loja

Árvore Grande, 443 kg de mantimentos para a Casa Nossa Senhora das Graças.

A iniciativa faz parte do propósito da marca Cooperar Faz Bem, do pilar Coop Faz Bem pra Comunidade, de sua plataforma de responsabilidade social.